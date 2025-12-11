台北地方法院審理京華城案在這三週「馬拉松開庭」，今天雖然只是向所有被告提示證據，尚未展開辯論，但檢辯雙方對於重要證物是否具有證據能力已多次交鋒，柯文哲家中搜出的行動硬碟中有個名為「工作簿」的檔案，出現「小沈1500」，是否能因此認定他收賄？律師團強調，硬碟製作映像檔之前有12天空窗期，可能是「有心人竄改」，但台北地檢署檢察官回擊，「工作簿」在搜索當天就發現，也在偵查庭和聲押庭上當面向被告提示過。
北檢認定柯文哲收沈慶京1500萬元賄款的關鍵證據，是扣案行動硬碟中的Excel檔「工作簿」第12列，記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司－用途－經理人沈慶京」（簡稱「小沈1500」）；「工作簿」還出現其他政商名流例如博奕教父陳盈助、文華東方董事長林命群、基隆市長謝國樑以及東森集團總裁王令麟，在偵查時這些大咖都承認捐錢給柯文哲，因此認定「工作簿」就是柯文哲親自製作的資金帳簿。
柯文哲辯護律師蕭奕弘表示，檢方扣案的A1-37行動硬碟應排除不具證據能力，因為從扣押到製作映像檔期間沒有確保同一性，在2024年8月30日到9月11日這12天「空窗期」有重大瑕疵，高度可能遭汙染。
蕭奕弘指出，媒體未審先判，在去年9月6日尚未製作扣案硬碟映像檔之前已報導「小沈1500」，可能有不明人士接觸、讀取、外洩甚至竄改；A1-37硬碟沒有封緘與交接紀錄，檢方無法證明保管的可靠性。
蕭奕弘說，扣案硬碟中的Excel檔「工作簿」有3筆記載不實，包括「林志郎、500、經理人吳梅壽」，兩人在偵查階段都否認，但檢察官未置一詞，忽略對被告有利的事證；另外像「范有偉、500、經理人蔡明興」以及「黃崇仁、辦公室開辦、經理人譚仲民」也都被否認有此事。
沈慶京委任律師徐履冰也質疑A1-37硬碟的證據能力，從法院勘驗時可知並無封緘，檢方沒確保證據不受汙染。
蒞庭檢察官回應，「工作簿」檔案在去年8月30日搜索當天已發現，在訊問被告以及聲押庭上都有提示，跟後面製作鑑識報告無關。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
