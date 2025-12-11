我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地方法院審理京華城案在這三週「馬拉松開庭」，今天雖然只是向所有被告提示證據，尚未展開辯論，但檢辯雙方對於重要證物是否具有證據能力已多次交鋒，柯文哲家中搜出的行動硬碟中有個名為「工作簿」的檔案，出現「小沈1500」，是否能因此認定他收賄？律師團強調，硬碟製作映像檔之前有，可能是「」，但台北地檢署檢察官回擊，「工作簿」在就發現，也在偵查庭和聲押庭上當面向被告提示過。北檢認定柯文哲收沈慶京1500萬元賄款的關鍵證據，是扣案行動硬碟中的Excel檔「工作簿」第12列，記載「；「工作簿」還出現其他政商名流例如博奕教父陳盈助、文華東方董事長林命群、基隆市長謝國樑以及東森集團總裁王令麟，在偵查時這些大咖都承認捐錢給柯文哲，因此認定「工作簿」就是柯文哲親自製作的資金帳簿。柯文哲辯護律師蕭奕弘表示，檢方扣案的A1-37行動硬碟應排除不具證據能力，因為蕭奕弘指出，媒體未審先判，在去年尚未製作扣案硬碟映像檔之前，可能有不明人士；A1-37硬碟沒有封緘與交接紀錄，檢方無法證明保管的可靠性。蕭奕弘說，扣案硬碟中的Excel檔「工作簿」有3筆記載不實，包括「林志郎、500、經理人吳梅壽」，；另外像「范有偉、500、經理人蔡明興」以及「黃崇仁、辦公室開辦、經理人譚仲民」也都被否認有此事。沈慶京委任律師徐履冰也質疑A1-37硬碟的證據能力，從法院勘驗時可知並無封緘，檢方沒確保證據不受汙染。蒞庭檢察官回應，