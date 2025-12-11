我是廣告 請繼續往下閱讀

台北上海雙城論壇原訂9月25日登場，但經過多次延期後，傳出台北市長蔣萬安12月27、28日將赴上海出席雙城論壇。不過，藍營北市議員表示，行程排周末可以避免綠營政治操作，但也質疑蔣萬安只能去上海參加雙城論壇2天，讓交流時間受到壓縮。蔣萬安今天下午前往台北市議會市政總質詢，媒體在會前詢問蔣萬安，目前雙城確定27、28日，如果是假日首度舉辦會否擔心交流受阻，是否有覺得政治干擾？蔣萬安回應表示，雙城論壇其實今年底、12月，大概原則上可能就會落在這個區間，「當然我們還會再做最後的確認。」蔣萬安表示，一切都是照規定、程序進行，當然還是希望能夠順利舉行，我們也針對幾項市政的議題和上海方交換意見，希望這次順利成行之後，能夠持續的促進城市之間的交流，希望能夠在一定的期程之內能完成相關程序。針對12月26日市議會公務委員會安排預算審查，國民黨市議員詹為元受訪表示，委員會排案時間尊重委員會召集人排案的權力，但他也指出，總質詢到本週結束，接下來兩個禮拜市政府的公務委員會都沒有排會議，這兩個禮拜其實也可以審查預算，因為預算書已經送過來了，他質疑為何要刻意將排案時間卡在年底。詹為元說，雙城論壇是關於北市的市政，應該不分藍綠都支持，刻意用議程去卡住蔣萬安進行交流的時間長短，是比較偏政治性的操作，他認為更合理的方式是將預算審查往前移沒有問題，並讓蔣萬安有更多機會、更深度地進行雙城論壇的交流，這才是對雙方城市和台北市進步比較好的配置方式。詹為元提到，台北市政府很早就確定雙城論壇是在12月下旬，總質詢結束後讓市長過去上海，民進黨籍的工務委員會將排案日期定在禮拜五，如果蔣萬安在這個禮拜五、六、日或四、五、六的時間去參加雙城論壇，民進黨就會有操作空間，批評蔣萬安及其局處官員不重視議會的審查和排案權，蔣萬安將行程限縮在週末，某種程度是避免讓綠營有任何批評的機會。詹為元認為，因為政治議場導致蔣萬安必須壓縮交流時間是可惜的，雙城論壇一年只辦一次，時間很短，因此有更多的交流與互動時間是更重要的。民進黨市議員、北市議會工務委員會召集人洪健益表示，雙城論壇的日期是台北市政府與上海那邊確定的事情，與議會沒有直接關係。在開議期間，議會排議程要以議會的自主性為主，而不是由市政府來決定議會如何排程。議會排的行程是議場這邊大家共同同意的。工務委員會排的是審查預算，這是依照議員的時間下去排。洪健益表示，如果排程影響到蔣萬安的雙城論壇，市府可以來溝通，但他並沒有溝通。如果蔣萬安需要去談雙城論壇，他不用來委員會審查預算，應該是局長要在，如果局長不能來，也可以來溝通請副局長來，議會也沒有意見。因此，議會的排程與雙城論壇之間沒有直接關聯性。洪健益提到，雙城論壇定在12月27、28日，蔣萬安又要趕在12月31 日趕回來跨年；在15天前要向陸委會提出申請等，這些時間的安排都是台北市政府自己內部的拿捏，委員會開會的時間很早就確定了。