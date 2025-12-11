我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佐藤健（右）對於要和Rei（左）一起在AAA舞台上跳舞感到沒自信。（圖／佐藤健TikTok）

▲佐藤健（中）、朴寶劍（右）在AAA舞台上和Rei（左）一起跳了「暴走天竺鼠舞」。（圖／佐藤健TikTok）

▲佐藤健（左）因為朴寶劍（右）和自己一起跳舞感到非常安心，透露兩人變成了好朋友。（圖／佐藤健TikTok）

「2025 AAA頒獎典禮」日前在高雄世運主場館盛大閉幕，活動中其中一大亮點就是IVE成員Rei和佐藤健、朴寶劍一起合作跳了〈ATTITUDE〉的「暴走天竺鼠舞」，讓許多粉絲被萌翻。昨（10）日佐藤健在TikTok曬出他參加AAA的花絮影片，他和Rei一起練習舞蹈的畫面也曝光，他在過程中頻喊「牙敗！牙敗！（日文：完蛋）」，對自己的舞蹈相當沒自信。佐藤健昨日在TikTok上傳新影片「參加AAA典禮的一天」，其中一段是他在活動開始前和IVE日本成員Rei見面的畫面，兩人事先練習了典禮時要一起跳的「暴走天竺鼠舞」，畫面中兩人一起同步搖擺手臂，Rei還在一旁誇獎佐藤健，「非常完美！真的跳得非常好！」不過Rei和佐藤健在舞台前只有練習一次，因此完美主義者的佐藤健對自己相當沒自信，頻頻喊「這個很不妙呀！真的很牙敗（日文：完蛋）！」接受訪問時，佐藤健還表示，「我對自己完全沒有自信，希望可以在不打擾對方的狀況下跳完。」幸好最後在表演時，一旁的朴寶劍也超好心一起站起來跳，順利完成珍貴的合作舞台。「暴走天竺鼠舞」出自IVE的歌曲〈ATTITUDE〉，其中一段舞蹈是Rei笑得非常開心、蹦蹦跳跳的方式來呈現，因為畫面很像天竺鼠在跑跳，因此被粉絲稱為「暴走天竺鼠」，這段也成為了IVE每次演唱〈ATTITUDE〉時，大家最期待的片段。在AAA的舞台上，IVE演唱〈ATTITUDE〉時，Rei被發現消失在鏡頭前，直到進入「暴走天竺鼠」段落時，鏡頭意外拍到她出現在藝人席，還邀請佐藤健、朴寶劍一起跳舞，雖然兩位男神的動作看起來肢體不協調，但畫面實在太可愛，在網路上掀起了一陣熱潮。