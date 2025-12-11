我是廣告 請繼續往下閱讀

▲男性如果出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀應及早就醫。（圖／NOWnews資料照片）

攝護腺是什麼？

攝護腺癌高危險族群

攝護腺癌前兆有哪些？

▲目前攝護腺癌有多種療法，但要留意早期前兆，早期發現才能早期治療。（圖／翻攝食藥署官網）

由胡瓜發起的「鑽石舞台之夜」演唱會將於2026年3月21、22日重返臺北流行音樂中心，在今（11）日的記者會上邀請多位藝人造勢，余天也受邀出席，會中透露愛女余苑綺離世後，就淡出政壇和演藝圈，還驚爆罹「攝護腺癌」，已經開刀除掉病灶，目前健康無虞，讓胡瓜在餐會上忍不住對余天說「見一次少一次」。根據衛福部國健署最新癌症登記與死因統計，攝護腺癌已躍升為台灣男性第3大癌症，每年新診斷個案超過9,000人，死亡率則位居男性癌症第6位。近5年來攝護腺癌發生率上升近5成，且約有三成病人確診時已是局部晚期或轉移。攝護腺（前列腺）是男性特有的腺體，位於膀胱正下方、包覆在尿道最上端，主要功能是分泌部分精液，提供精蟲營養與保護，因此與男性生殖功能密切相關。隨著年齡增加，攝護腺常會自然肥大，出現排尿變慢、夜尿等問題，而攝護腺癌則是腺體內的細胞發生不受控制的異常增生，形成惡性腫瘤。衛福部提到，攝護腺癌風險與多項因素相關，包括年齡、家族史（基因）、種族、飲食及環境等有關，非單一因素造成。年齡愈大，罹病率愈高，台灣攝護腺癌平均確診年齡約在70歲上下，但近年已有50多歲甚至更年輕個案被診斷。父親、兄弟一等親有攝護腺癌病史者，罹患風險明顯增加。若家族中多人且在較年輕時就罹病，個人風險也會更高。長期高脂肪飲食、紅肉攝取過多、蔬果不足。肥胖、缺乏運動等，也被研究認為與風險增加相關。國際研究顯示，美國黑人族群的攝護腺癌發生率特別高，顯示種族與荷爾蒙敏感性可能扮演角色。雖然在台灣較少見此族群，但提醒攝護腺癌帶有明顯的種族及生物學差異。早期幾乎沒有明顯症狀，很多病人在健康檢查、或處理攝護腺肥大時才意外發現早期癌症，這也是為什麼一部分病人確診就已經是晚期或有轉移。衛福部提醒建議如果有排尿異常、血尿或骨痛，應儘速就醫檢查腫瘤壓迫膀胱或尿道造成頻尿、夜尿排尿變慢、尿流無力、需要用力才能排乾淨、排尿疼痛或灼熱感、尿中帶血。骨頭疼痛，特別是腰、骨盆、髖關節，不明原因的體重減輕、疲倦，若壓迫脊椎神經，可能出現下肢麻木、無力等。資料來源：