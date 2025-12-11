演藝圈的「綜藝天王」康康（康晉榮）今年58歲，在主持與歌壇皆有一席之地。今（11）日他出席《鑽石舞台之夜》感恩餐敘，席間拋出震撼彈，透露已開始規劃人生中最大的夢想，預計在2027年、也就是他60歲大壽且出道滿30週年之際，正式進軍台北小巨蛋舉辦個人演唱會。他表示：「這是為了給自己、給歌迷一個交代。」

▲康康（右）今（11）日出席由胡瓜（左）發起的《鑽石舞台之夜》感恩餐會。（圖／萬星傳播提供）
2年後雙喜臨門！60歲大壽遇上出道30年

康康自1997年奪下《1997 PUB英雄會》冠軍出道，原本是Pub駐唱歌手，歌唱實力可說是練家子，現為綜藝圈的頂尖主持人，觀眾也難忘他的歌聲，代表作〈恁姐仔住市內〉、〈管妳媽媽嫁給誰〉、〈快樂鳥日子〉金曲，廣受粉絲喜愛。

2027年對康康而言意義非凡，他會迎來耳順之年60歲，同時也是他踏入演藝圈的第30個年頭，他表示：「在小巨蛋開唱，我可能一生就這麼一次，唱完也有個交代了。」記者詢問，攻完小巨蛋，還有大巨蛋，不需要放棄，但康康幽默表示：「最近我去大巨蛋聽民歌演唱會，從上面往下看，感覺人變得好小，好像《清明上河圖》，那真的是很大的場地，我覺得我先小巨蛋就好。」

希望票房至少有7成！一生就唱這麼一次

對於票房壓力，康康看得相當開。他幽默表示，因為擔心到時現場坐不滿，已經先找好金主，他也很擔心到時小巨蛋坐不滿，「如果坐不滿，我希望至少有7成8成，我會全力以赴，因為這也是我對自己30年演藝生涯的一個交代。」最近的康康，已經開始了尾牙季節，並開始為明年的《鑽石舞台之夜》演唱會、後年的台北小巨蛋個人演唱會準備。


