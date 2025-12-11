選手於連署書表示，自由潛水已於2025年成為世界運動會正式項目，但目前全民運動會的審查結果未納入自由潛水，讓選手紛紛發聲。

選手李柏彥表示：「若能透過全民運動會，將自由潛水推向更多大眾。讓自由潛水不僅在賽事層面，更在休閒文化與運動產業上，都能擁有更完善的生態與多元的發展空間。」

▲我國是自由潛水運動強權，台灣自潛好手多次繳出亮眼成績，不斷於國際賽場刷新紀錄並奪牌。（圖／李柏彥選手提供）

台灣自由潛水體壇近日發起連署，超過800名選手、教練與運動愛好者共同呼籲，期盼自由潛水能納入全民運動會正式競賽項目。自由潛水於2025年首次被列為世界運動會正式競賽項目，可見運動的成熟度與全球關注度已獲得肯定。然而，近期全民運動會競賽審查會決議指出，新進競賽項目需「連續兩屆」列入世界運動會後，才能被納入全民運動會。按照這個標準，自由潛水最快恐需等到2030年後才有機會。我國是自由潛水運動強權，台灣自潛好手多次繳出亮眼成績，不斷於國際賽場刷新紀錄並奪牌。若再等待五年，選手擔心錯失最精華的黃金時期，恐不利於自由潛水長期發展。自由潛水的競技巔峰集中在35歲上下，是高度依賴潛水技術、身心調節與運科訓練的運動項目。由於選手巔峰時間有限，希望能在身體機能狀態最佳時參與全民運動會，如要再等5年，選手擔心體力和經濟不堪負荷。現階段已有多位台灣選手在國際上展現精湛實力。詹凱翔選手曾於世錦賽奪金並入選2025年世界運動會，亦有多名選手曾寫下亞洲新紀錄，但訓練與比賽支出對選手來說負擔不小，多數選手難以專心投入競技賽場。他們希望藉由全民運動會讓更多人真正認識自由潛水、理解安全與專業的重要，也讓選手生涯能夠延續與傳承。針對部分運動無法納入全民運動會議題，運動部曾發布新聞稿回應表示，競賽種類屬於《全民運動會舉辦準則》所規範的事項，而各競賽種類內的新增競賽項目則屬競賽審查會的審議權責。桃園市政府綜合考量賽會舉辦規模及舉辦項目的穩定性，建議申請新增項目應在世界運動會連兩屆舉辦後再新增。對此，選手於連署書表示理解競賽審查會的考量，但也指出連續兩屆世運會、相當於8年的門檻不利於新興運動，更與自由潛水在台灣的實際發展情況不符。台灣自由潛水運動成長快速，超過9成都是年輕人，選手更在國際賽事中屢創佳績，我國選手出賽往往都是奪牌熱門人選，應該值得政府好好重視。如今自由潛水體壇齊發聲，希望全民運動會能成為自由潛水擴大能見度、推動安全教育與建立運動文化的重要舞台。選手強調，自由潛水能反映本土海洋文化特色，因為自由潛水深深連結海洋，是台灣身為海島國家的自然延伸，也是新世代親近海洋的重要方式。台灣在國際自由潛水界已有舉足輕重的成績與聲望，更具備成熟的裁判制度、戒護能量與賽事舉辦經驗。期盼全民運動會能與時俱進，讓自由潛水進入主流運動文化產業的視野之中。