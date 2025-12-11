我是廣告 請繼續往下閱讀

近年節能減碳成為產業顯學，台灣智慧建築第一品牌易控智慧成為焦點，執行長周世泰今（11）日表示，易控擁有強大軟體整合能力，能將能源管理、安全監控、物業與住戶服務整合於單一平台，並攜手英特爾、信驊、研華等科技巨頭，以獨特開放式架構與一條龍服務，打造智慧建築軟硬體整合第一品牌。2025年台北國際建築建材暨產品展今日起在台北南港展覽館登場，易控舉行開展儀式記者會，展示2024智慧建築、機器人、沉浸式360度圖控系統、生成式AI、3D圖控、BIM，包括英特爾、建碁、研華、信驊、施耐德電機、酷博樂等國內外科技大廠高階主管皆前來站台，力挺易控的智慧建築解決方案。周世泰指出，「AI」、「機器人」、「360圖控」將是推升易控智慧未來成長的三大引擎，以AI為例，智慧家庭與智慧辦公室等AI背後由搭載英特爾處理器、內建GPU和NPU的工業電腦，運用邊緣AI運算達成智慧操作，而易控已取得Intel IoT Market Ready Solutions（MRS）認證，所打造的智慧家庭有著「Intel Inside」的嶄新概念，也讓易控能在家戶快速部署、居家體驗大幅升級。周世泰指出，易控從研發、系統整合，到施工執行、售後服務與標章顧問，能夠真正做到一條龍服務；掌握2024最新智慧建築取分標準、擁有EMS充電管理專利與智慧建材的標章認證，並與英特爾、施耐德電機、信驊、研華、建碁等國際夥伴協同，替建商創造可量化的節能、安心與永續價值指標。其中，攜手夥伴研華服務物聯網業務經理鄭志宏指出，研華與易控的合作，是一個基於硬體（研華）＋軟體/平台＋產業知識（SI）的生態系模式，目標是共同為終端客戶提供一站式、快速部署、高效能的數位轉型解決方案，其中研華提供強大邊緣運算硬體、工業物聯網平台，易控擁有垂直產業專業知識和應用開發能力，兩者結合能迅速打造出貼合特定行業需求完整、高附加價值解決方案。信驊科技營運長暨酷博樂（Cupola360）總經理謝承儒則表示，實境遠端管理領導者酷博樂攜手易控，整合Cupola360全時全景相機與易控智慧的安全管理系統，可共同打造智慧建築的視覺化管理方案，Cupola360全時全景相機搭配移動式腳架，可提供零死角的720度即時現場實景影像，並結合第三方AI與IoT技術，運用於建築工地與智慧物業遠端管理等場域。謝承儒說，相較於傳統固定式監控設備，此方案讓管理人員能以第一人稱視角的數位分身巡檢及管理場域，大幅提升工安及工程進度追蹤的管理效率，這次合作不僅加速視覺化智慧管理在建築領域的落地，也協助管理單位強化施工安全、提升工程品質控管並推動營運智慧化，攜手促進建築產業的數位轉型。