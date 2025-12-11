我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這起車禍波及到一旁的拖吊車以及在機車待轉區停等紅燈的3輛機車，包括小貨車駕駛3名傷者均送醫。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區淡金路一段與北新路口今（11日）13時07分許發生一起車禍，一名27歲李姓男子駕駛小貨車沿著淡金路往台北方向行駛時，疑似違規闖紅燈左轉，對向直行駕駛貨車的27歲趙姓男子閃避不及，高速猛撞上小貨車，更波及到一旁的拖吊車以及在機車待轉區內停等紅燈的3名騎士，驚悚瞬間曝光了。據了解，這名27歲李姓男子今（11日）13時07分許駕駛小貨車沿淡金路往台北方向行駛，行經淡金路一段與北新路口時闖紅燈違規左轉，遭到對向直行的27歲趙姓男子駕駛的貨車追撞。由於撞擊力量大，先波及到後方56歲李姓男子駕駛的拖吊車，而後小貨車推撞至機車待轉區內3輛機車。而這起意外也造成李男頭部擦挫傷、趙男右腳擦挫傷及28歲王姓機車騎士四肢擦挫傷。所幸3名傷者意識清楚，均送往醫院治療。淡水分局獲報後，依規定替駕駛實施酒測，酒測值均為0。並派遣8名警力到場實施交通疏導，事故於14時22分排除，交通恢復順暢，詳細肇事原因還有待進一步調查釐清。