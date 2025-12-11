我是廣告 請繼續往下閱讀

針對國民黨提出的「助理費除罪化修法版本」引發外界關注，台北市議員參選人朱政騏今（11）日在社群平台發文表示，相關內容涉及助理勞動環境與制度運作，期盼台北市長蔣萬安就此表達立場。朱政騏指出，自己擔任議員與立委助理超過十年，深刻理解助理工作的彈性與責任需求。他提到，助理常因突發狀況需即時奔赴現場，工時不固定、薪資有限，職務多依賴公共服務的使命感支撐。他認為，國民黨提出的修法版本未處理助理最核心的薪資與權益問題，也未明確規範經費使用方式，使保障程度仍高度依賴主管裁量。他也提出疑慮，若制度改革未能兼顧公平性，未來可能造成從政門檻提高，使部分仰賴薪資維生的年輕人難以進入公共服務領域。他表示，制度設計須避免形成不必要的門檻，應讓不同背景者皆能參與公共事務。朱政騏並呼籲，台北市長蔣萬安身為前立委，可就此議題對外說明看法；同時也希望國民黨台北市議員向選民清楚說明自身立場。他指出，台北市有大量助理在第一線處理民眾需求，各黨派皆應重視助理的工作價值與權益。朱政騏最後表示，支持合理改革方向，但認為修法應回到提升透明度與保障勞動權益的討論基礎上，才能建立更完善的政治工作環境。