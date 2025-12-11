我是廣告 請繼續往下閱讀

在泰柬邊境戰火持續延燒、空襲聲壓過歡呼聲的此刻，原本象徵東南亞團結的東南亞運動會，被戰事硬生生撕裂。柬埔寨因安全無法保障，罕見宣布中途退出正在泰國曼谷與春武里府舉行的第33屆東運會，全體代表團火速返國，成為東運史上極為罕見的退賽事件，也凸顯本輪邊境衝突的嚴峻程度。柬埔寨國家奧委會在12月10日致東運會理事會的信中指出，戰況從本週日開始一路升級，泰國與柬埔寨互指對方率先挑釁並擴大火力，砲擊、空襲與無人機攻擊遍布邊境五省，多座村落與醫院遭殃。為保障137名選手及工作人員安全，並回應選手家屬的緊急請求，柬方決定「立即撤回全體代表團，確保每個人的生命安全」。這不是輕率決定，特別是許多選手才在前一天參加完開幕式，行李還沒收好就被通知離場。本週的武裝衝突是今年第二次重大交火。泰軍調動海軍及空軍，派出F-16戰機攻擊柬軍基地；陸軍則試圖在邊境多地「收復爭議點」。泰國首相阿努廷更公開宣示，將收回沿邊境的11個爭議地區，態度強硬。柬方則指控泰軍以砲擊、裝甲突進與空襲威脅平民，並稱泰軍行為違反既有停火共識。柬埔寨前首相洪森則強硬表態，要求軍隊「在任何被攻擊地點立即反擊」，稱將動用所有防衛能力。死傷數字也隨戰線擴大而不斷上升，各方數據落差巨大。泰國第二軍區稱已有四名士兵喪生、68人受傷；柬方則指泰軍傷亡「遠高於對外公布」，並指本輪衝突已造成至少九名平民死亡、46人受傷。法國殖民時期劃定的邊界與神廟歸屬問題，是兩國長達百年的主權爭議根源，如今再度成為導火線。這是東運會首次出現國家中途整隊退賽的情況。過去在前身東南亞半島運動會（SEAP Games）時期，雖曾因戰亂或政局退出，但從未在開幕後因戰火撤隊。如今，在泰柬雙方皆無退讓跡象、軍事衝突全面升級的背景下，柬埔寨的退賽，更像是一場被迫的逃離，提醒東南亞區域和平比任何獎牌都沉重。