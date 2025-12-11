我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會今（11）日進行總預算三讀會，市議員林德宇強力質疑環保局在文山焚化爐汰舊換新案上「說一套做一套」。林德宇指出，市府原承諾該BOT案為政府零出資，如今卻在預算科目編列「興建新廠工程建設成本（資本門）攤提」，擬從廢清基金支用1億元。面對質疑，環保局長吳盛忠解釋含糊，他批此舉形同「黑箱作業」，要求市府誠實面對議會監督。林德宇表示，環保局在文山焚化廠新爐興建案上，始終強調是廠商投資94億元的BOT案，政府無須出資。然而，他在審查預算時發現，環保局竟編列了資本門攤提費用。他質疑，「既然是廠商全額投資，為何市府還需編列預算攤提建設成本？這與先前的承諾及預算科目完全不符。」針對新得標廠商每噸914元的委託處理費，林德宇進一步追問，這筆費用究竟單純是廢棄物處理費，還是暗藏了興建成本的攤提？他強調，廠商自行投資與市府編列攤提預算截然不同，環保局若無法清楚交代這1億元的用途與計算基礎，就是陷市民於不義。面對議員連番追問，環保局長吳盛忠僅表示操作模式類似外埔堆肥廠，「操作還是要付費」，並未正面回應攤提科目的矛盾之處。此外，林德宇也針對總預算提出三項關鍵附帶決議，要求市府嚴格落實： 一、嚴禁個人行銷：市府政令宣導預算應回歸政策本身，不得作為首長個人置入性行銷之用。 二、補助家戶廚餘機：市府應編列預算，實質補貼民眾採購家戶廚餘機，從源頭減量。 三、廚餘去化解凍條件：環保局須提出具體的廚餘去化解決方案，始得動支遭凍結的計畫經費。林德宇強調，雖然預算已進入三讀程序，但他將持續強力追蹤，確保每一分公帑都花在刀口上，絕不容許模糊帳目蒙混過關。