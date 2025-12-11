我是廣告 請繼續往下閱讀

美印貿易協議被爆「瀕臨破局」的同一週，普拉伯沃卻坐在克里姆林宮與普丁相談甚歡。美國抱怨印尼撤回承諾、警告協議恐告吹；俄國則趁勢加碼核能、軍事與糧食合作，熱情拉攏東南亞最大經濟體。兩大強權同時出手，使印尼在外交平衡木上步步驚心，也讓普拉伯沃的地緣政治選擇成為全球聚焦的風向球。美國匿名官員本週透露，7月宣布的美印關稅貿易協議恐因雅加達「撤回多項既有承諾」而生變。該協議原本被視為川普政府的東南亞關鍵成果，內容包括印尼承諾取消99%以上美國商品關稅、移除針對美企的非關稅壁壘，美國則將威脅性對等關稅從32%降至19%。但美方指出，印尼在數位貿易、農工產品壁壘，以及本地化限制的鬆綁方面「出現倒退」，甚至明言無法接受某些具有約束力的條款，要求重談。印尼經濟事務統籌部則回應稱，談判「沒有具體爭議」，協議仍在措辭協調階段，變動屬常態。知情人士透露，由於川普已先降關稅，雅加達不急於敲定細節，甚至希望讓原承諾不具拘束力，這讓美方極度不滿，警告印尼恐將「失去協議」。最大僵局之一是美國要求的「毒丸條款」，若印尼與其他國家簽署不利美國核心利益的協定，美印協議將自動失效。馬來西亞與柬埔寨已接受此條款，但印尼認為此舉侵犯經濟主權，拒絕讓步。普拉伯沃（Prabowo Subianto）雖在7月與美方首肯協議原則，但美國官員認為他因國內政治考量未積極推動後續程序。就在美印談判陷入僵局的同一週，普拉伯沃出現在克里姆林宮。普丁（Vladimir Putin）高度讚揚雙方「卓越的關係」，表示願全面協助印尼發展核能，並強調印俄軍事合作「正穩健成長」，印尼軍官也持續在俄國軍事院校受訓。這是兩人今年內第二次會面，被視為俄方加速鞏固全球南方關係的一環。普丁還提到俄國對印尼的小幅小麥出口縮減，稱將討論恢復供應。俄羅斯是全球最大小麥出口國，10月才在暫停多月後恢復對印尼出貨，目標全年1.3百萬噸。這也意味俄羅斯正加強搶占亞洲糧食市場，與美國爭奪區域影響力。普拉伯沃則重申印尼的「不結盟」立場，與所有國家交朋友，既與美國維持合作，也不排斥與俄國深化軍事、能源、農業關係。他還親自邀普丁在2026或2027年訪問印尼，展現印俄關係的親近度。在美國施壓、俄羅斯積極拉攏之間，印尼如何守住外交平衡、同時維護自身經濟與主權利益，正成為印太地緣政治最新的觀察指標。