搭到公車式小黃！宛如台版龍貓公車 全場讚爆：根本德政

高雄率先推出「公車式小黃」！好處超多、曾獲傑出公共運輸計畫獎

▲高雄市政府交通局早在2014年便領先全台推出「公車式小黃」計畫，與計程車業者合作，目標是解決偏遠地區公車承載率低、補貼費用高與路線地理限制等問題。（圖／取自高雄畫刊takao.kcg.gov.tw）

公車式小黃怎麼搭？招手即上車、還可預約到府接送