一舉三得的德政！一名網友在Threads分享首次搭到「公車式小黃」的驚喜經驗，只花12元就能搭，且沿途還陸續共乘其他乘客，讓她直呼超酷，貼文曝光後掀起1.8萬人按讚討論，被網友形容宛如「台版龍貓公車」。事實上，高雄早在2014年便率先推動此政策，市府表示以小黃取代原本低載客率的公車，改善偏鄉交通、減少市府補貼、並增加司機收入，服務推出後逐步擴大路線，也吸引台南、屏東與台中等地跟進，台南甚至可於路線站牌方圓1公里內預約到府接送，成為城市、偏鄉交通的一大亮點。
搭到公車式小黃！宛如台版龍貓公車 全場讚爆：根本德政
一名網友在Threads上發文分享，她首次遇到「公車式小黃」的經驗。當時她正在公車站牌等車，正觀察公車是否即將抵達時，一台車身貼著「紅50」的小黃突然停在她面前詢問目的地，「超酷的，就是一台計程車，但票價只需要12元。」
原PO提到，她搭上車後，中途又陸續共乘了2位乘客。司機表示，因為部分路段搭公車的人越來越少，政府改以較小的車輛運行，不但能替司機增加穩定收入，也能改善低載客量地區的交通問題，對長者、學生及沒車族都有幫助，讓她直呼：「覺得很讚餒！」
貼文曝光後，吸引1.8萬人按讚，不少人驚呼從沒看過、長知識了。也有網友表示，「我搭過一次，那晚小黃公車也是緩緩駛近停下問我，這感覺真的很魔幻，台版的龍貓公車劇情」、「我覺得這是德政」、「高雄中央公園站也有喔，不只是偏鄉，我朋友搭很多次囉」、「很棒的是對路上空間也很友善！不會一大台空空的公車很慢很難超車」。
高雄率先推出「公車式小黃」！好處超多、曾獲傑出公共運輸計畫獎
事實上，高雄市政府交通局早在2014年便領先全台推出「公車式小黃」計畫，與計程車業者合作，目標是解決偏遠地區公車承載率低、補貼費用高與路線地理限制等問題，讓末端運輸需求者享有更便利、無障礙的交通服務。
公車式小黃的營運模式，是以小黃取代原本的公車，沿用既有路線與時段，比照公車的定時定班方式運行，同時導入預約制度以保障乘客權益。換句話說，它是專為取代公車班次而設的小黃，也因此翻轉了傳統計程車的刻板印象，深受地方民眾歡迎。
這項服務不僅改善公車駕駛人力不足問題，也提供比公車更加彈性的運輸方式，並與公車路網串接，提高整體大眾運輸便利度。對地方政府而言，更能減少補貼支出，同時扶植計程車業、提升司機收入。
高雄市自2014年上路後，公車式小黃陸續獲得肯定，曾拿下2015年傑出公共運輸計畫獎，並於106年7月推出夜間接駁服務。107年5月更推出專屬「高雄ibus APP」，可即時查詢幸福小黃動態與預約搭乘，打造民眾新的交通生活模式。
公車式小黃怎麼搭？招手即上車、還可預約到府接送
若民眾想搭乘公車式小黃，固定班次只需在站牌等候，車輛抵達時招手即可上車；收費全面比照公車（支援一卡通、悠遊卡、愛金卡icash），年長者與身心障礙者刷卡即可免費，無需再支付一般小黃的高額車資與空趟費。車輛採6到8人座設計，以固定班次提供服務，保障民眾乘車權益。
高雄的成功模式也帶動其他縣市跟進，107年起不僅擴大市區服務，台南、屏東、台中等地也陸續導入。台南市府更針對政策進行服務設計研究，在固定班次外額外推出預約制度，只要在前一天下午5點前、2人以上，就能於路線站牌方圓1公里內提供到府接送，讓公共運輸更具彈性。
資料來源：Threads、高雄市政府交通局、大台南公車、中華衛星大車隊
