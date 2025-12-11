我是廣告 請繼續往下閱讀

在越南新聞自由本就緊縮的情況下，國會最新通過的兩項修法，被外界形容為「讓記者更難呼吸的又一輪收緊」。過去一年，越南已頻繁加強網路管控、擴權公安部、限制外媒活動，如今改革《媒體法》與《國家機密法》，更凸顯整體言論環境持續走向高壓。無國界記者組織（RSF）批評，越南的新聞空間已「碎裂不堪」，此次修法更是壓力加碼。RSF在最新全球新聞自由指數中，將越南排在180國中的第173名，是區域內自由度最低的國家之一。新加坡研究東南亞傳播政策的學者指出，自2020年起，越南以「數位主權」之名強化對平台與外媒的管理，從近月短暫封鎖Telegram、撤銷BBC越南組記者護照，到限制外媒行程申請，都是這股趨勢的一部分。根據《路透社》報導，明年7月生效的新《媒體法》要求記者在任何犯罪調查中，只要主管機關要求，就必須揭露消息來源；能下令的機關也從原本的法官，擴大到公安部與地方警方。這項變動使記者與消息提供者的風險大幅升高，許多民眾、吹哨者可能因此不敢再與媒體接觸。越南近年對外媒態度愈發強硬，包括禁止《經濟學人》紙本流通、採訪審批程序日益繁複，外籍記者也常遭監控或行動受限。國內媒體雖名義上多元，但實際上均受國家管控，一些越南記者透露，過去兩年「有時省級公安就能直接要求刪稿或交出採訪資料」。同日通過的《國家機密法》修正案將於明年3月上路，擴大受保護資訊範圍，新增領導人海外行程、國家賠償資料、投資仲裁細節等，意味著更多牽涉公共利益的議題可能因「涉密」而無法被揭露。法律研究者指出，這將使政府採購爭議、外商投資糾紛等重要領域變得更加不透明。RSF表示，目前至少有28名記者因履行職責而被關押，其中部分人據稱被單獨拘禁或限制探視。「越南正在打造一個新聞工作幾乎難以運作的環境。」越南政府尚未就外界疑慮做出回應，但國內改革派人士憂心，若新聞自由持續倒退，越南近年試圖打造的「可信任國際供應鏈夥伴」形象，也可能受到衝擊。