雙12購物節賣場優惠出爐，全聯全電商、家樂福、好市多都有限定優惠，其中家樂福線上購物，12月12日當天，滿2000元就享88折優惠；美式賣場好市多也有雙12限定優惠，不過目前官網尚未公開優惠資訊，僅神秘寫上「敬請期待」；全聯「全電商」天天在限定時段推出「12元爆殺商品」，包括微波爐、直髮夾、吸塵器。
🟡家樂福線上購物全站88折
家樂福線上購物12月12日限定，當天滿2000元享88折（部分商品不適用），且搭配指定品牌最高回饋10%、到店取貨回饋5%、刷中信uniopen聯名卡最高回饋17%等等，最高回饋42%。
家樂福線上商城，12月8日起至12月12日， 加碼送單筆滿1212元送120點OPENPOINT、單筆滿3000元送200點OPENPOINT 。
🟡全聯全電商12元商品限量搶
全聯「全電商」雙12購物節優惠開跑，12月12日當天，單筆消累滿1212元，現折122元，且每隔2小時整點發送88折優惠券。
且自即起至12月15日前，連六天10:00、15:00、21:00早中晚天天3時段各祭出一款「12元爆殺商品」，銅板價就可以把吸塵器、微波爐帶回家
◾12月12日：Prisme Gold小桃花純金墜項鍊（金重約0.02錢±0.01）、AUS電動多功能升降電競桌（贈超大滑鼠墊）、Apple原廠AirPods Pro3。
◾12月13日：iPad 11 Wi-Fi 128G（藍色）、契爾氏激光極淨白淡斑精華115ml、特福X-pert 7.60無線輕量吸塵器（TY6A35HT）。
◾12月14日：Elizabeth Arden 21天霜75ml、BTP EX金盞花葉黃素加倍晶亮飲20mlx15入（共2盒）、微星MAG 274UPDF E16M 4K雙模式電競螢幕（27吋FHD／UHD）。
◾12月15日：FUGU BEAUTY電動頭部按摩器、象印4.0L微電腦電動熱水瓶（CP-FAF40）、北方房間／浴室兩用陶瓷電暖器（PTC831S）。
🟡好市多雙12一日限定
美式賣場好市多也有雙12購物節優惠，目前官網已經設置專區，不過僅顯示「當日限定 敬請期待」，消費者若想搶便宜可以隨時關注官網最新消息。
資料來源：全聯全電商、家樂福、好市多
美式賣場好市多也有雙12購物節優惠，目前官網已經設置專區，不過僅顯示「當日限定 敬請期待」，消費者若想搶便宜可以隨時關注官網最新消息。