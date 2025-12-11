我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓在外資卻步、能源成本高企、又爆發防洪工程巨額貪瀆的敏感時刻，亞洲開發銀行（ADB）批准4億美元（約新台幣130.4億元）政策性貸款，意在協助菲律賓拆除層層官僚障礙、拉回流失的投資人。這筆資金被視為對小馬可仕政府的一記「急救針」，在市場信心明顯下滑之際，能否重振菲律賓營商競爭力，成了外界關注焦點。儘管菲律賓經濟增速多年位居亞洲前段班，但外資至今仍因繁複行政程序、全區域最高的工業電價之一、落後的基礎建設而裹足不前。多家外商今年陸續傳出縮編或轉往越南與馬來西亞布局，凸顯菲律賓結構性障礙依舊沈重。亞銀菲律賓處主任傑佛里斯（Andrew Jeffries）表示，私部門是創造就業與成長的主力，「投資環境能否改善，將決定菲律賓下一階段的經濟速度」。世界銀行最新「Business Ready 2024」報告中，菲律賓法規健全度僅排第16、公共服務第24、營運效率第36，明顯落後多數東協鄰國。這筆ADB貸款將用於強化法律與行政制度，包括簡化公司登記、改善能源與寬頻等基礎設施流程，重點鎖定再生能源與數位經濟，兩者皆是目前外資最關心，卻最受官僚限制的領域。菲律賓去年僅吸引89億美元（約新台幣2901億元）外資，遠落後印尼的240億（約新台幣7824億元）、越南的200億（約新台幣6520億元）與馬來西亞的110億美元（約新台幣3586億元）。分析指出，除了行政效率低之外，菲國能源轉型也嚴重卡關，電網長期未升級、太陽能與離岸風電案因土地規劃與地方執照遭延宕，使綠能投資者多次抱怨「等三年才審完第一份文件」。這些結構性問題，使菲國難以真正受惠於全球供應鏈重組。在投資環境本就不佳之際，政府又深陷規模龐大的防洪工程貪腐案，涉案金額高達數十億披索（約新台幣6至51億元），牽連前參議員、眾議員與公共工程官員。大量「幽靈工程」、偷工減料與預算遭掏空的情形引發全國怒火，也迫使政府凍結部分基建支出。市場人士指出，這場醜聞比單純的工程弊案更嚴重，因為它直接動搖投資者對菲律賓治理能力的信任。小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府近兩年曾試圖以減稅、鬆綁外資持股上限、推動電子化行政流程來強化競爭力，但進度時有停滯，部分改革甚至因政治阻力而遭地方政府杯葛。如今亞銀提供的政策性貸款，被視為倒逼改革的「外部槓桿」，若能落實，將成為吸引外資回流的重要訊號；但若再次被消磨於行政黑洞與貪瀆網絡中，外資離心將進一步加劇。外界正等著看，這4億美元（約新台幣130.4億元）究竟能否為菲律賓開啟一個更可預期、更透明的投資時代，還是再度被浪費在改革半途而廢的循環裡。