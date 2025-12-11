我是廣告 請繼續往下閱讀

中鋼子公司中盈近期被詐團假冒名義，誘受害者加入投資Line群進行詐騙。中盈強調，旗下轉投資「超揚公司」，並無招攬個別投資人進行投資理財等業務，也未對中鋼集團以外的公司或法人提供投資諮詢等相關商業行為，提醒民眾提高警覺。近期網路上出現多起謊稱超揚公司，組成投資團隊發布市場分析、推出課程或活動之虛假新聞。然而，「超揚公司」並非金管會核准的「證券投資顧問業」（投顧），無權對外公開招攬一般民眾進行投資、代操、報明牌或推薦個股等業務，也不會以保證金、入會費、儲值、抽籤款等方式邀請投資民眾匯入資金。中盈表示，若有任何宣稱名義設立的APP、Line群組、臉書（FB）廣告或網路操作介面等各式軟體、網頁或消息，均非「超揚公司」所為或經其授權，提醒民眾切勿輕信受騙。呼籲社會大眾對於各種管道的投資邀約皆需提高警覺，應先至金管會證券期貨局網頁之「防範非法證券期貨業宣導專區」查詢確認；如有疑慮或認為可能受騙，可撥打 165 反詐騙專線，或向就近之警察分局或派出所報案。此外，詐騙集團假冒「超揚公司」名義從事不法行為，已涉嫌詐欺及違反銀行法、證券投資信託及顧問法等重罪，「超揚公司」已向司法警察機關完成報案程序，並將全力配合檢警單位偵辦，並對相關涉案人員保留一切民、刑事法律追訴權，絕不寬貸，以端正外界視聽及維護公司信譽。