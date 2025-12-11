我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地院審理前台北市長柯文哲涉入的京華城、政治獻金兩案，本（12）月15日起將展開言詞辯論程序。柯文哲日前依今（2025）年7月16日修正上路的《法院組織法》第90條第3項，聲請法庭同步公開直播辯論與宣判。北院合議庭10日裁定，將依子法「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」，得在宣判後5日內公開上網，但未准許「同步直播」。柯等人不服提起抗告，高院最快將於15日做出最後裁定。北院11日開庭時，審判長江俊彥向到庭11名被告與檢方說明直播範圍與抗告程序。江俊彥指出，目前收到柯文哲、威京集團總裁沈慶京、會計師端木正三人的抗告狀。柯、沈要求改為同步直播；端木正則稱自身涉案程度較輕，主張「被遺忘權」，希望部分內容不公開或可遮掩。其餘被告與檢方均表明捨棄抗告。北院也當庭與被告確認，已提出抗告者僅上述三人。卷宗於11日送抵高院，並完成分案，由審判長鄭水銓、陪席法官黃美文、受命法官吳玟儒組成合議庭審理。由於辯論程序即將展開，是否核准直播，高院最快於15日前裁定。至於直播範圍，審判長表示，依相關規定，僅限檢察官論告、被告及辯護人答辯等「言詞辯論」內容公開播送；辯論結束後的量刑、犯罪所得追討、科刑調查，以及被告最後陳述，均不得公開。審判長提醒，若被告希望自己說的話能被網路播送，應在答辯階段表達。柯文哲對此當庭質疑，「最後陳述不播放，這樣只有做半套，很奇怪」，認為辯論後仍有重要意見卻無法呈現。他的律師也主張子法限制母法，恐已逾越立法目的。法庭也針對未來的拍攝方式做出說明。攝影鏡頭將放置於法官後方俯拍全場，旁聽民眾可能入鏡。若不希望畫面曝光，可戴上口罩作為「自備馬賽克」。柯文哲則現場追問「既然能戴口罩，那能不能戴面具？」審判長回應，口罩屬社會常情，尚符合法庭秩序，但面具有違莊嚴性，因此「可以戴口罩、不能戴面具」。關於辯論進行方式，北院也敲定庭期：15日與16日由檢方論告，17日與18日由柯文哲、沈慶京、李文宗、應曉薇、吳順民等人及其律師依序答辯；若柯意見未表達完畢，可利用23日與24日保留庭期繼續陳述。