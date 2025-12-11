我是廣告 請繼續往下閱讀

一名懷胎8個月的印尼籍女移工，因不想生下孩子，竟找上同鄉以1萬2500元價格，購買墮胎藥「喜克潰」，並於今年6月中旬，在桃園中壢租屋處連續服用多次，最終產出因肺泡嚴重膨脹不全、缺乏適當醫療而死產的胎兒。她事後通知仲介公司並將胎兒送往衛福部桃園醫院，院方察覺異狀通報警方。檢警相驗後查出全案，桃園地檢署偵結，依《刑法》墮胎罪嫌將這名女移工提起公訴。起訴書指出，32歲印尼籍女移工，因懷孕卻不想生下孩子，直到今年6月16日、拖到胎兒已8個月大時，才前往新竹縣香山區三姓橋火車站，花費1萬250元向一名印尼男子購買墮胎藥「喜克潰」，她返抵中壢住處後多次服用藥物，並於18日自行產下胎兒，但胎兒因肺泡嚴重膨脹不全，且未獲適當醫療救治死產。隔天，女移工主動通知仲介公司，並在陪同下將胎兒送至醫院，歲後院方立刻通報警方，女移工在警方詢問時坦承犯行，並提供胎兒照片、分娩現場影像、墮胎藥「喜克潰」照片及相關醫療證明文件等。桃檢依《刑法》墮胎罪嫌將女移工起訴。