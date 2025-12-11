我是廣告 請繼續往下閱讀

在中國生技製藥產業加速崛起的浪潮中，曾任中學化學教師的鍾慧娟，憑藉自創的翰森製藥成功躋身亞洲最富有的白手起家女富豪。她從教室走向實驗室與企業戰場的轉身，不僅改變了自己的命運，也讓翰森成為中國少數聚焦原研藥研發的本土藥企之一。中國製藥業過去多被視為「仿製藥大國」，但隨著新藥研發投資增加，產業版圖正迅速轉型。在此背景下，翰森製藥憑藉對創新管線的投入逐漸脫穎而出。翰森主攻癌症、感染性疾病、糖尿病與中樞神經系統疾病等領域，研發投入比例由早年的5%提升至逾10%，在中國本土企業中相當罕見。翰森以十人小團隊起家，1997年營收已達450萬美元，2000年成立首座口服製劑廠，並在2019年登陸港股募資10億美元。上市首日過後，鍾慧娟身家突破105億美元，首度登上亞洲最富有白手起家女性的位置。2024年，她在富比士榜單中位居亞洲第一、全球第三；今年股價再度走高，使其財富增至近197億美元。鍾慧娟的家庭背景，也常被外界視為中國製藥界的罕見組合。她的丈夫孫飄揚多年掌管恒瑞醫藥，兩人分別坐擁各自企業的主導地位，卻保持完全獨立運作，被稱為中國的「製藥權力夫妻檔」。兩人曾因各自的企業成就，被胡潤富豪榜評為中國最富夫妻。翰森目前由鍾慧娟掌舵，她的女兒孫媛則擔任公司執行董事並主管研發，家族在企業中的角色既明確分工也具延續性。分析師指出，翰森與恒瑞在研發與市場佈局方面存在潛在互補性，有助提升翰森的競爭優勢。儘管身家數十億美元，鍾慧娟仍以低調著稱，鮮少公開露面，與丈夫定居連雲港，過著遠離鎂光燈的生活。她每年僅透過翰森年度報告向外界傳達理念，而在最新的一封信中，她強調翰森即將邁入創立30週年，「將持續深化研發合作、夯實長期發展基礎，並以更多突破性的創新藥物造福患者。」