韓國光州廣域市西區治平洞「光州代表圖書館」在當地時間今（11）日下午1時58分左右，發生坍塌事故，已知4名工人被活埋，有1人被救出，但傷重不治。根據韓聯社報導，韓國消防部門表示，今日下午1時58分許，位於光州市西區治平洞的光州代表圖書館施工現場，鋼鐵結構突然坍塌。共有4名工作人員被活埋，其中一人身亡。韓國消防單位表示，1名被埋工人被救出後身亡，其餘3名被埋人員中，有1人的位置已獲得確認，另有2人位置仍未確定。消防部門已啟動一級響應機制，並動員特種救援隊展開搜救工作。施工現場鋼鐵結構在混凝土澆灌過程中發生坍塌，警方和消防部門計劃在搜救工作結束後調查具體事故原因。韓聯社指出，光州市政府投入516億韓元在尚武垃圾焚燒廠舊址新建光州代表圖書館，總面積1.1286萬平方公尺，建物包含地上地下各2層。