南珉貞遭性騷！近期啦啦隊女神性騷擾事件頻傳，先是富邦韓籍李珠珢、樂天韓籍廉世彬遭襲，今（11）日富邦韓籍女神南珉貞意外暴露也有相同經歷，5年前於韓國球場應援時，遭瘋狂粉絲摸臀性騷，且受害的還不只自己一人，語帶沉重地說：「大家覺得啦啦隊的工作是很光鮮亮麗，但其實還是有不為人知、辛苦的地方，會有難處理的事情要面對！」
南珉貞遭摸臀性騷！沉痛喊：他不只摸我1人
南珉貞今稍早受訪，被問及李珠珢上月於球場被球迷摸腰事件，她面露驚訝表示不知情，被問及當下才知道，接著也透露自己遇過類似經歷，語帶心疼地說：「我在球場有碰過類似事件，我不覺得有這樣子行為的粉絲稱作『粉絲』，希望粉絲都能好好謹守邊界。」
南珉貞想起當時情景，事發已經是在2020年，至今難以抹滅記憶，「當時除了自己以外，有一位粉絲摸好幾位啦啦隊員的屁股，被其他後方粉絲發現，趕快提醒工作人員阻止！」她感嘆：「大家覺得啦啦隊的工作是很光鮮亮麗，但其實還是有不為人知、辛苦的地方，會有難處理的事情要面對！」
李珠珢東京巨蛋被騷擾 男粉碰她肩膀還尾隨
回顧李珠珢上月遭性騷事發，李珠珢上月15日和其他幾名隊友應援結束後，走觀眾席中間的樓梯離場，有粉絲拍到當時身旁似乎沒工作人員保護，許多球迷簇擁擠上，其中一名穿著藍色牛仔外套的男子看到李珠珢經過，立刻就想與她自拍，發現李珠珢沒在理他，直接伸手拍對方肩膀。
李珠珢當下表情略顯尷尬，沒有回應也沒有停留，趕緊往前走，想跟上其他學姐，但這名男子不死心，直接貼在李珠珢身後一起上樓梯，距離超接近，李珠珢一度警覺地回頭，面露畏懼表情，畫面引發台、韓2地熱議，該名男粉也被連日輿論攻擊，使得偶像與粉絲之間的距離成為話題。
🔺資料來源－
我在娛樂、公視台語台
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
