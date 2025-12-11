我是廣告 請繼續往下閱讀

114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮於今（11）日盛大舉行，現場星光熠熠。其中最受矚目的焦點，莫過於剛接任運動部部長不久的「黃金男雙」李洋，親自頒獎給兩位台灣拳擊女將，剛拿下世界拳擊聯盟年終賽冠軍的陳念琴，以及世錦賽金牌得主黃筱雯。不過，場面溫馨之餘也發生爆笑插曲，黃筱雯竟大膽在台上揪部長熱舞，結果慘遭李洋「打槍」，讓嚴肅的頒獎典禮增添不少歡樂氣氛。黃筱雯與陳念琴這兩位28歲的拳擊好手，與李洋同樣經歷過東京與巴黎奧運的洗禮。雖然李洋在去年巴黎奧運完成史詩級衛冕後選擇高掛球拍，並於今年9月華麗轉身成為史上最年輕的運動部部長，但彼此的好交情依舊。黃筱雯受訪時笑著爆料台上的互動內幕：「我剛剛在台上其實有揪部長一起跳舞慶祝，想說我們都準備好了，結果他說他不敢，直接拒絕我。」黃筱雯昨天才在社群媒體上傳了一段時下流行的「梅根舞」影片，原本打算趁著領獎機會邀李洋「共舞」一段，沒想到部長似乎有點「偶包」，婉拒了這項提議。「抗癌拳后」陳念琴在今天頒獎典禮上化身為小粉絲。她興奮地表示，自己這兩年非常沉迷棒球，今天在典禮現場看到許多棒球界的明日之星，以及各個項目的潛力新秀，讓她忍不住開啟「追星模式」。「看到台灣體壇一代接一代傳承，小選手們在國際舞台上展現自信與魅力，真的讓我很感動。」陳念琴感性地說道。談到今年的賽季表現，兩位女將不約而同喊累。由於今年沒有亞奧運等大型綜合賽會，選手多以調整與累積經驗為主。陳念琴表示：「今年真的蠻累的，算一算竟然參加了7場國際賽事，完全突破過去的紀錄。」黃筱雯也說，今年上半年狀態一度陷入低潮，所幸在世錦賽頂住壓力搶下金牌，證明自己實力。雖然年終賽因傷勢影響發揮，但她認為這種高強度的節奏也是一種磨練，「雖然密集參賽很累，但我蠻喜歡這種『以賽代訓』的感覺。」