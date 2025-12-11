我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜（如圖）透露邀約余天內幕，透露在花蓮一邊錄影一邊打電話，在吊鋼索的時候還差點摔死。（圖／萬星傳播提供）

「鑽石舞台之夜」演唱會由胡瓜發起，演出後好評不斷，胡瓜今（11）日邀請演出藝人共同舉辦年終感恩餐會，同時宣布明年春天將3/21、3/22兩天重返臺北流行音樂中心開唱，更邀請到余天、余祥銓父子擔任壓軸。已處於半退休狀態的余天，節目邀約、商演幾乎都拒絕，這次為了做公益再次登台演唱，笑說：「太久沒賺錢了！沒錢了。」而胡瓜也透露邀約內幕，表示在花蓮一邊錄影一邊打電話，在吊鋼索的時候還差點摔死，最後成功說服余天，覺得相當感謝。余天退出政壇後，許久未公開露面，今日他與兒子余祥銓現身餐會，直言現在算是半退休，節目、商演都沒有了，上一次已是兩年前參加高雄「藍寶石大歌廳」演出。余天透露日前接到胡瓜的電話，「我本來（價碼）是想開高一點，因為太久沒賺錢了，沒有當立委，也沒有地方唱，沒錢了」，結果對方表示是公益活動，讓余天聽了直接任由對方開價，替公益盡一份心力。余天也很開心能夠跟著大家一起做公益，不僅開口要找文化部幫忙，還說：「我來看蔡英文能不能來，我問問她，反正她現在也沒什麼事。」對余天情義相挺，胡瓜表達滿滿的感謝，但他也透露一開始邀約有些碰壁，不僅自己親自打電話邀約，甚至在花蓮一邊錄影一邊打電話，在吊鋼索的時候還差點摔死，最後找上余祥銓並成功說服對方。「鑽石舞台之夜」不僅是匯聚頂尖藝人的音樂舞台，更是一股傳遞溫暖與善意的力量，把票房收入投入慈善公益。除了保留原班人馬曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君，再添「保庇天后」王彩樺，而備受矚目的壓軸之星，3/21由台語重量級組合，3/22則找來，演出內容精彩可期。