114年度國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，今（11）日在台北萬豪酒店盛大舉行。現場眾星雲集，其中最搶鏡的焦點非女子舉重好手陳冠伶莫屬。這位台灣舉重界的超級新星，憑藉著在亞青、世青以及世錦賽等國際賽場神勇表現，一口氣囊括了12面國光體育獎章，運動部長李洋掛獎牌掛到手軟，成為本屆獲獎數量的「獎牌大富翁」。今日的頒獎典禮由運動部部長李洋親自擔任頒獎人。當陳冠伶上台時，胸前掛滿獎章的畫面相當震撼，全場掌聲雷動。對於成為國光獎章后，陳冠伶受訪時笑說，自己其實也被這數量嚇了一跳。「當下真的蠻緊張的，」陳冠伶透露：「原本不知道有這麼多，是到了會場工作人員告知，我才知道今天要領12面獎章。」12面獎章包含了1面二等三級、4面三等二級以及7面三等三級，見證了她過去一年在國內外賽事的輝煌戰果。談及未來的規劃，陳冠伶展現出超越年齡的成熟。她表示，由於青年層級的賽事已經告一段落，接下來將全力備戰更高強度的成人賽事，首要目標就是明年的名古屋亞運。陳冠伶表示：「我還要更努力才行，因為到了這個層級，競爭對手都非常厲害，目前設定最大的假想敵就是北韓跟中國的選手。」在被問到心中的榜樣時，陳冠伶毫不猶豫地點名「舉重女神」郭婞淳。她表示，舉重選手練到一定程度，身體難免會有耗損與傷痛，而學姐最讓她佩服的，就是那份堅韌的精神，「學姐即使身體狀況沒有以前那麼好，但她依然能學會與傷共存，持續高強度訓練並拿出好成績，這是我最想學習的地方。」