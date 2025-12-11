我是廣告 請繼續往下閱讀

亦捷科際客運先前無預警停駛，為維持公運服務不中斷，交通部公路局整併9條公路客運路線，並自115年1月1日起由苗栗客運公司接手代駛。今年10月，亦捷客運爆出欠薪，勞資雙方協調未果，當日司機不滿集體罷工，亦捷客運宣布因駕駛人力不足，全線停駛一天。原由亦捷科際客運營運的12條一般公路客運路線，其中5660班次已於日前停駛，另5668已減班至0班次及5667每日僅2班次且搭乘率低，經交通部公路局新竹區監理所表示，因5667及5668班次與5669班次有部分重疊，故後續兩路線(5667、5668)後續將建議民眾該搭乘5669班次，故後續苗栗客運接手亦捷科際客運之營運路線為9條。新竹市監理站進一步表示，這9條路線之行駛動線及停靠站與原本營運路線相同；在班次方面，苗栗客運公司接駛期間仍比照原亦捷公司服務班次，民行交通不會中斷請鄉親朋友放心。