我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰國王后素提達將代表地主國出戰帆船比賽，消息一出立刻引發國際體壇關注。（圖／翻攝自臉書）

泰國王后素提達週二（9日）晚間與瑪哈‧瓦集拉隆功國王一同現身曼谷第33屆東南亞運動會開幕式，成為全場最受矚目的焦點。根據《Nation Thailand》報導，當王室車隊駛入拉加曼加拉體育場時，觀眾席立即爆出熱烈歡呼，王后步出車門的瞬間更掀起另一波尖叫聲。綜合外國媒體報導，在開幕儀式開始前，國王與王后先前往體育場二樓的接待室，在嘉賓簿上簽名留念，隨後步入貴賓席。泰國體育局局長功薩育曼尼（Kongsak Yodmanee）向兩位王室成員呈上大會節目手冊與典禮紀念禮物，儀式過程莊重且隆重。當晚最吸引外界討論的畫面之一，是王后素提達搭乘王室電動車出現在運動員入場隊伍中。她與泰國選手並肩前行，成為社群媒體熱搜話題，許多民眾直呼「太驚喜」。王室夫婦之後在貴賓席觀看向詩麗吉王太后致敬的影片，以及一系列以燈光、多媒體呈現的文化表演。11個參賽國代表團依序進場時，國王與王后全程起立致意，現場掌聲不斷。值得一提的是，王后素提達並非僅以王室身分出席盛會，也將親自參與比賽。她將代表泰國出戰龍骨帆船SSL47級項目，賽事預計於12月15日至18日在春武里府沙塔希普的海洋碼頭遊艇俱樂部舉行。本屆東南亞運動會自12月9日起在曼谷及春武里兩地展開，總計超過8,266名選手、11個國家、50個競賽項目參與，為區域體育交流再添新一頁。