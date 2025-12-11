57歲伊能靜2015年二嫁小10歲大陸男星秦昊，產下1女「小米粒」，生活及事業跟著轉往對岸。伊能靜和秦昊平常各忙各的事業，私下鮮少同框，近日卻難得同台亮相，夫妻倆一起合作拍廣告，合力搶賺代言費，據兩人代言價碼，粗估至少有台幣8位數以上。
伊能靜在微博分享幫知名外送平台醫藥服務拍的CF，劇情設定夫妻倆一同開發布會，提醒大家近來大陸流感盛行、即時用藥的重要性，影片上架2天，觀看次數超過190萬，網友直呼兩人一起公開合體的模樣「幸福甜蜜」。
據伊能靜早年拍廣告的價碼，台灣為7位數，兩岸三地的身價則有8位數之多，更別說多年過去所調整的價碼，而秦昊的商演價碼大約落在7位數台幣，夫妻倆合體所賺的酬勞相當可觀。
曾談到和秦昊被傳婚變 伊能靜：有什麼我都會分享
2年前返台受訪談到和秦昊的相處，伊能靜表示：「他（秦昊）就是把愛默默放心裡的金牛座，8年都很包容我上竄下跳、做事比較隨心所欲，現在米粒也小學了，我們有很足夠的默契，他允許我做自己，我也允許他做自己，彼此是很好的戰友。」
至於婚變謠言，伊能靜說到了這個年紀，要是有什麼消息她都會分享，與秦昊就是普通夫妻，聊孩子、孝順父母，都是柴米油鹽醬醋茶的事而已。
資料來源：伊能靜微博
