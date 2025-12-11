雙12購物節繼續加碼！漢堡王表示，全台門市買一送一開吃「法式芥末豬排堡」，單點、套餐都半價！華堡日套餐優惠爽吃3天；《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最划算買法，搭配「歲末歡慶優惠券」加1元多一件。摩斯漢堡表示，年末MOS跨店取專屬優惠，大杯冰紅茶買7送3、相當於一杯才28元。
漢堡王：雙12買一送一、加1元多一件！華堡日優惠3天
漢堡王表示，雙12購物節優惠大放送：
◾️雙12華堡日優惠！漢堡王表示，12月12日至12月14日連續3天，「5吋皇家華堡（原味／辣味）＋小薯條＋中飲料」優惠價169元（原價231元）、現省62元，飲品還可換同價位飲料。
◾️全台門市漢堡王買一送一！單點「法式芥末豬排堡買一送一」104元、套餐買一送一也才149元，即日起至售完為止（不適用機場內、科技廠內、兒童樂園門市）。
◾️歲末歡慶優惠券「加1元多一件」！漢堡王即日起至12月31日，4塊雞塊、薯條、薯球等「加1元多一件」，相當於最低48折起；雙堡「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「華鱈魚堡＋脆雞堡」99元起；「1+1自由配」69元；「單人滿足餐」4件組最低49折、109元起，「雙人激省餐」組合189元起，整張優惠券現省2723元吃到年底。
摩斯漢堡：大杯冰紅茶28元！「買7送3」寄杯優惠
雙12購物節優惠，摩斯漢堡表示，即日起至12月31日，MOS跨店取限定優惠：
◾️大杯冰紅茶28元！大杯冰紅茶「買7送3」，10杯優惠價280元（原價400元）、相當於一杯大冰紅茶只要28元可寄杯！
◾️蛋堡套餐80元！經典蛋堡組「3組8折」：開吃「經典蛋堡：培根雞蛋堡／火腿歐姆蛋堡／蕃茄吉士蛋堡（3選1）＋方塊薯餅3個＋大杯冰紅茶」，3組優惠價240元（原價300元）。
◾️薑燒珍珠堡套餐179元！薑燒珍珠堡超值組「3組8折」：爽吃「燒珍珠堡＋摩斯雞塊4個＋薯條＋大杯冰紅茶」，3組優惠價537元（原價672元）、還可免費升級超級大麥。
資料來源：漢堡王、摩斯漢堡
