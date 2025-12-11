我是廣告 請繼續往下閱讀

「台灣蝶王」王冠閎今年雖然面臨多重賽事與學業壓力的夾擊，但他仍對自己的表現給予肯定。在回顧整年度的表現時，王冠閎為自己打出了「80分」的成績單，並透露為了備戰明年的名古屋亞運，團隊正研擬啟動長期的海外移地訓練計畫，希望能透過更高強度的競爭環境，將上屆的銀牌「升級」成金牌。目前就讀台灣師範大學研究所的王冠閎，今年不僅要應對世大運、全運會等密集的國內外賽事，還得兼顧繁重的課業壓力。儘管如此，他認為自己在身心調整上維持得相當不錯。「這一年不算完美，但也絕對不差。」王冠閎表示，能在高壓下維持穩定的競技狀態，是他給自己打80分的主要原因。談到未來的競爭版圖，王冠閎展現了精準的戰情分析。他觀察到，過去的主要假想敵、日本名將瀨戶大也近期的狀態起伏較大，反倒是日本新生代選手以及中國選手的崛起，將成為他在亞運奪金路上的最大絆腳石。「在台灣，蝶式項目確實比較缺乏高強度的良性競爭。」王冠閎坦言，為了突破現狀並適應國際賽的高壓節奏，已經在規劃長期的海外移地訓練，希望能跳脫國內較為舒適的環境，透過國外頂尖選手的刺激，讓自己的技術與心態始終保持在巔峰，確保在關鍵的亞運戰役中能發揮出百分之百的實力。除了嚴肅的備戰話題，王冠閎近日也與剛接任新職務的奧運雙金得主李洋同台互動。這也是李洋在退役轉換身分後，兩位台灣體壇頂尖選手的首次碰面，王冠閎表示，李洋在轉換跑道後氣場依舊，談吐親民且充滿魅力，「學長當部長後越來越帥氣了！」