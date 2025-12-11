藝人坤達今年10月閃兵遭逮，檢警依違反妨害兵役條例等罪起訴，恐怕得坐牢2年8個月，引發社會譁然。其中，上月13日傳出他重返主持節目《綜藝玩很大》，後續計劃未定，今（11）日其好友歐漢聲（歐弟）出席《鑽石舞台之夜》宣傳餐敘，受訪透露對方近況「他在反省了，謝謝大家」，至於是否知情坤達回歸《綜藝玩很大》實情？歐漢聲也坦承：「他先處理該處理的事情，然後反省！」
坤達捲入閃兵風波，《綜藝玩很大》由柯有倫、小刀暫代主持。今稍早坤達好友歐漢聲被問及其近況，他僅簡短回應：「他在反省了，謝謝大家！」至於坤達近期是否復出？實情為何？歐漢聲表示：「他先處理該處理的事情，然後反省。」面對好友爭議不願多談，只盼外界給予適度空間與時間。
不談坤達，話題回到歐漢聲本身，率先被關心道體態瘦了不少，透露自己近來減重8公斤，目前73公斤，以68公斤為目標，「我都40幾歲了，再不脫就不值錢了」，語意想要展露更多肌肉，他也打趣提到最瘦時期只有62公斤，堪稱人生最頂。
被關心起婚姻狀態？歐漢聲一臉輕鬆，自嘲先前夫妻分房的新聞：「要分很多房，要買很多房子，謝謝讓我有這個想法，以後每個小孩都分房！」至於一家搬往沖繩定居傳聞，歐漢聲坦承希望孩子「固定出國看世界」、開拓視野，定居並無確切計劃。
🔺資料來源－
鑽石舞台之夜
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
