京華城案、民眾黨政治獻金案進入一審決戰期，第一天登場的程序是提示證據，在全案4千多項證據提示約3分之2後，柯文哲與律師質疑去年（2024）8月30日台北地檢署兵分54路搜索的行動違法，聲搜書上應記載違法事由，卻寫著，律師說檢方不中立、不客觀，是向法院「騙票」，搜索扣押的證物不具證據能力，但柯文哲辯護律師蕭奕弘批評檢方選擇性揭露資訊，試圖連結柯文哲與不當金流，以不正方式取得搜索票；搜索前已問過楊智盛（時任北市都發局都市規劃科料長），明知都市計畫法第24條可給容積獎勵，卻製造出毫無法律依據給容積率的印象。蕭奕弘還提，並抨擊檢方違背客觀中立的立場，只為取得搜索票。蕭奕弘主張北檢搜索違法，依據「」，相關取證應無效。柯文哲看到聲搜書，又忍不住砲轟檢察官，他說從聲搜書所列的理由到起訴書還剩多少？幾乎沒有，說他手寫下指示，但「」。柯文哲表示，檢方搜索他當天是53加1，台玻大樓也被搜，專搜USB和手機；民眾黨是最乾淨的政黨，查了一年不過就這樣，柯文哲認為，應該是檢方去證明他有罪，現在是「」，檢方的手段不是押人取供，是柯文哲說，他在2014年12月25日當台北市長，檢方取得他2013年行事曆是哪來的，要不要說明？「北檢公訴主任林俊廷回應，，法官依法審核發搜索票，搜索合法；聲搜書提到「柯文哲為延續政治勢力」後面還有一段：「」才是重點。檢察官廖彥鈞補充，柯文哲的行事曆和手寫紙條是2024年9月13日，應該問北市府為何提供，並無東廠和錦衣衛。