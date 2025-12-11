京華城案、民眾黨政治獻金案進入一審決戰期，第一天登場的程序是提示證據，在全案4千多項證據提示約3分之2後，柯文哲與律師質疑去年（2024）8月30日台北地檢署兵分54路搜索的行動違法，聲搜書上應記載違法事由，卻寫著柯文哲與財團越走越近是因為他跟民進黨決裂後要延續政治勢力，律師說檢方不中立、不客觀，是向法院「騙票」，搜索扣押的證物不具證據能力，但蒞庭檢察官反駁，法官是依法核發搜索票，聲搜書上的重點是柯文哲多次見沈慶京卻沒有坦白揭露。
柯文哲辯護律師蕭奕弘批評檢方選擇性揭露資訊，試圖連結柯文哲與不當金流，以不正方式取得搜索票；搜索前已問過楊智盛（時任北市都發局都市規劃科料長），明知都市計畫法第24條可給容積獎勵，卻製造出毫無法律依據給容積率的印象。
蕭奕弘還提到聲搜書有這樣的記載：「柯文哲原依民進黨崛起，107年5月與民進黨決裂，為延續政治勢力，與財團越走越近」，並抨擊檢方違背客觀中立的立場，只為取得搜索票。蕭奕弘主張北檢搜索違法，依據「毒樹果實理論」，相關取證應無效。
柯文哲看到聲搜書，又忍不住砲轟檢察官，他說從聲搜書所列的理由到起訴書還剩多少？幾乎沒有，說他手寫下指示，但「一看就不是我的字」。
柯文哲表示，檢方搜索他當天是53加1，台玻大樓也被搜，專搜USB和手機；民眾黨是最乾淨的政黨，查了一年不過就這樣，如果今天賴清德和潘孟安的手機拿來看「一定很精彩」。
柯文哲認為，應該是檢方去證明他有罪，現在是「我要證明我無罪」，檢方的手段不是押人取供，是押人逼供、押人編故事。
柯文哲說，他在2014年12月25日當台北市長，檢方取得他2013年行事曆是哪來的，要不要說明？「台北市長旁邊埋伏東廠和錦衣衛，這什麼政府？」
北檢公訴主任林俊廷回應，聲搜書和起訴書所指的圖利相符，架構相去不遠，法官依法審核發搜索票，搜索合法；聲搜書提到「柯文哲為延續政治勢力」後面還有一段：「柯文哲與沈慶京密切會面，沒有廉政登錄」才是重點。
檢察官廖彥鈞補充，柯文哲的行事曆和手寫紙條是2024年9月13日台北市政府提供的，來自備份檔案的伺服器，應該問北市府為何提供，並無東廠和錦衣衛。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
