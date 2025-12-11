我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《現金英雄》將於12月26日正式上線。（圖／Netflix）

《現金英雄》最新題材韓劇 李俊昊用存款換超能！

結婚、生存、還要對付壞人，一個普通的男人真的能同時兼顧所有難題嗎？Netflix今（11）日公開全新影集的正式預告與主海報，讓全球觀眾看到當英雄身上多了「實際成本」，會引發多麼爆笑的混亂場面。該劇由李俊昊、金慧峻、金炳哲、金香起主演，光是李俊用收入換取超能力的畫面，就成功引起韓劇迷大大期待，該劇將於12月26日正式播出。《現金英雄》確定12月26日在Netflix上線的，故事講述上班族姜常雄（李俊昊 飾），是一個普通到不能再普通，卻有著一肚子煩惱的平凡人。正困在存不到結婚基金、買不起房子的現實困境時，突然獲得了一項奇怪的超能力：身上現金越多，力量就越強。在日常開銷與英雄義務間中拉扯的他，最終成為一名靠薪水驅動的草根系英雄，為超級英雄題材帶來全新視角。正式海報中，常雄一身狼狽、滿臉瘀青，完全不像一般想像中的英雄。身後則站著一頭霧水的女子金敏淑（金慧埈 飾）、喝醉就能穿透萬物的卞湖仁（金炳哲 飾），以及吃下高熱量食物就能獲得念力的方恩薇（金香起 飾），預示著這支「另類小隊」將展開一連串離奇又荒謬的冒險。正式預告開場，便以常雄與敏淑驚恐四射的畫面吸引觀眾眼球，每當常雄使用能力時，鈔票與硬幣便四處飛散，完美呈現「當英雄也破產」的荒謬。儘管敏淑不停勸他別再使用能力、專心規劃2人的未來，相雄卻一次次被捲入必須出手的突發事件中。很快的，他與韓國超人協會的卞湖仁、方恩薇相遇，並捲入由趙內森（李彩玟 飾）、趙安娜（姜漢娜 飾）、趙元徒（金義城 飾）領導的邪惡組織「凡人會」，讓他原本平凡的生活瞬間天翻地覆。隨著荒誕情勢不斷升級，《現金英雄》深刻探討在現代社會中，「真正的英雄」究竟意味著什麼？社會資本常常比超能力更有力的現實下，身上沒什麼錢、卻總是忍不住想做對的事的相雄，在對抗凡人會的過程中，也讓觀眾不禁好奇：他要如何突破自己這項「超諷刺」能力的限制？影集以貼近人心的幽默與高度共鳴，打造出一位真正屬於現代的草根英雄。《現金英雄》將於聖誕佳節12月26日在Netflix獨家開播，線上看連結「」。