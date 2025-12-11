我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委王鴻薇指出，國防部RDX標案竟是一家登記室內裝修的公司得標；國防部說明，經2次開標，均僅一家廠商投標，且該廠商具備國際貿易業資格，符合招標文件規定。對此，政治評論員吳崑玉今（11）日在《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時表示，這標案有兩個問題，第一是本身就開太廣，會招來不三不四的廠商；第二國防部稱只有一家投標，這本身就有問題，「標案怎麼寫的？」福麥國際室內裝修公司前身為「福麥國際公司」及「台南宅急修工程」，是衛浴及馬桶的主要進口與修繕廠商，如今竟得RDX標案，引發熱議。主持人康仁俊指出，該廠商變更營業登記也沒多久，但不到一年時間突然得標，國防部說法是「只有這一家投標」，國防部長顧立雄也稱按相關規範，因這只是化學原料、非完成品，若具有國貿資格都可投標，由於該炸藥有管制性，得標後須提供輸出許可，只要能夠取得且如期交貨，就不會有問題。吳崑玉質疑，國防部稱只有一家投標，這本身就有問題，例如北捷北環線，柯市府任內6次發包都流標，因為照柯市府的預算，廠商做不起來；另一種情況是有人圍標，所以國防部招標時僅一家投標，這第一個要檢討的是「標案怎麼寫的？」最根本的問題是，這種烈性炸藥寧可跟國外公司，或化學大廠、美國軍方合作，必須限制性招標，且嚴格規範必須達到哪些標準，或限定只能從有合規製造黑索金且測試過的幾家廠商取得。吳崑玉提到，這標案本身就開太廣，國防部怕出事、被質疑有弊案，所以盡量用公開招標，但這就會招來不三不四的廠商；黑索金威力比TNT炸藥還要高，且各國軍方全都有管制，但採購的貿易公司或軍火商等單位，必須要有能力承運、承攬，也有嚴格的保全跟規範，將炸藥安全送到軍方手上，且合於規定，這類廠商「也是數得出來的」，絕對不是誰都能做。