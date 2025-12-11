AI時代，機器人應用增加，但連鎖業店長的角色愈加重要，店長是線上線下經營的樞紐，也是品牌價值的實踐者與顧客信任的締造者。2025由台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）舉辦的「全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」已邁入第31屆，此次共有266位店長獲獎，其中歐德集團的5位優秀店長再度展現品牌軟實力。
2025年面對關稅戰引發全球經濟波動，連鎖業挑戰加劇，持續面臨營運成本上升、缺工、消費趨向保守等壓力，第一線經營品質及營運韌性攸關企業成長，服務溫度仍是競爭關鍵。儘管科技應用逐漸普及，但面對面的門市服務仍是影響顧客體驗的核心。此次獲獎的歐德集團店長包括南京店謝坤龍、天母店王盈鈞、新竹愛買店江昌達、高雄中正店曹源益及優渥設計新生旗艦店袁蕙珍，展現優秀的領導與經營實力。
歐德南京店店長謝坤龍服務年資達20年，以初心前行，憑藉豐富經驗成為顧客信賴的專家。天母店店長王盈鈞，則以13年基層歷練和穩健的管理能力，帶領團隊屢創佳績。新竹愛買店店長江昌達帶領夥伴同步成長，從盯數字到解客訴，團隊協作成效突出。高雄中正店店長曹源益，任職21年，以換位思考為核心，帶領團隊以客為本，為消費者打造適合全家的舒適空間。優渥設計新生旗艦店店長袁蕙珍，見證優渥設計轉型並培育人才，以穩定向心力創造業績成長。
台灣連鎖暨加盟協會理事長蔡德忠強調，未來的競爭不僅在於商品與價格、更在於如何以科技強化顧客關係、以數據洞察消費需求、以人性化服務強化品牌價值。面對市場變化與技術挑戰，服務業需結合數位科技與人性溫度，提供便利與感動兼具的服務。歐德集團迄今已培育101位優良店長，其中8位獲傑出店長榮譽，展現與時俱進的價值；歐德秉持以「Order Your Life」理念，持續為每個家庭打造美好居家環境。
時序邁入歲末，歐德集團邀您一起為生活除舊佈新。歐德傢俱即日起至2026年1月31日，推出【年底煥新・好禮送不停】活動，沙發、床墊與系統傢俱享年度最優惠。優渥設計則於即日起至2026年1月4日止限時推出免費室內設計服務，滿額再送濾水器、北歐風沙發等多重好禮，設計家具與優渥床墊同步祭出滿萬送千優惠，德國超耐磨木地板更全館 8 折回饋；更多活動詳情請上官網查詢。
歐德傢俱官網：https://www.order.com.tw
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣連鎖暨加盟協會理事長蔡德忠強調，未來的競爭不僅在於商品與價格、更在於如何以科技強化顧客關係、以數據洞察消費需求、以人性化服務強化品牌價值。面對市場變化與技術挑戰，服務業需結合數位科技與人性溫度，提供便利與感動兼具的服務。歐德集團迄今已培育101位優良店長，其中8位獲傑出店長榮譽，展現與時俱進的價值；歐德秉持以「Order Your Life」理念，持續為每個家庭打造美好居家環境。
時序邁入歲末，歐德集團邀您一起為生活除舊佈新。歐德傢俱即日起至2026年1月31日，推出【年底煥新・好禮送不停】活動，沙發、床墊與系統傢俱享年度最優惠。優渥設計則於即日起至2026年1月4日止限時推出免費室內設計服務，滿額再送濾水器、北歐風沙發等多重好禮，設計家具與優渥床墊同步祭出滿萬送千優惠，德國超耐磨木地板更全館 8 折回饋；更多活動詳情請上官網查詢。
歐德傢俱官網：https://www.order.com.tw