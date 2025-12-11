我是廣告 請繼續往下閱讀

上櫃股上曜集團旗下世紀、斐成，本周一（8）日停牌，並為跨足治水領域，宣布在10日至29日期間，公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清，最高收購股權65%、最低收購45%；今（11）宣布已經最低收購數量。世紀*5日收盤價104.5元，今收110.5元；斐成5日收盤價14.8元，並連續兩天漲停，今收16.45元；萬年清5日收盤價58.5元，也連衝兩天漲停，今收72.5元。世紀、斐成董事長張祐銘日前表示，看準人工智慧和資料中心規模化發展，缺水會成為算力發展最大瓶頸，因此以每股33.525元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清；最高收購數量為13,572張、萬年清65%股權；最低收購數量為9,396張，約萬年清45%股權，達成最低收購數量即為成就條件。張祐銘說，若完成收購，萬年清仍維持上櫃地位，並納入世紀民生合併報表，也宣告世紀民生正式跨足治水領域，掌握AI與半導體產業的生產命脈。集團將成為最具競爭力的綠色科技供應鏈整合者，集團將具備輸出AI綠色園區統包方案的能力，搶攻台商回流以及東南亞設備的龐大商機。今日世紀重訊表示，本次公開收購案的累積應賣股數總計為1,066萬7,362股。此數字已超過最低收購數量939萬6,000股，宣告本次公開收購成功達標。萬年清董事長何家慶當時表示，萬年清對世紀、斐成的公開收購，將依法成立公開收購審議委員會，並秉同客觀、中立、專業立場，為股東詳細檢視世紀民生與斐成開發所公告申報之文件內容，並參酌外部專家之公正意見，盡速做成審議報告，以提供給公司股東，使股東得以獲取充分資訊之情況下，為最有利的判斷。