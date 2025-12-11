我是廣告 請繼續往下閱讀

一名23歲的歐洲女遊客近日在社群平台上爆料，表示自己在泰國廊曼國際機場遭移民官拒絕入境，原因是未能證明擁有足夠旅費。這段經歷迅速在網路引起討論，不少旅客也開始關注泰國入境規定的細節。這名自稱 Kaya的旅客於12月2日搭機抵達曼谷，然而一下飛機便被移民官帶往旁邊詢問。根據外媒《Mothership》報導，當局告知她，現金與財力證明不足，無法符合入境標準。根據泰國規定，外籍旅客在入境時必須能提出足夠的財力證明。若是以觀光簽證或免簽身分入境，官員若提出要求，旅客需示至少2萬泰銖（約新台幣1萬9千元）以上的財力。此外，也可能需出示後續旅行證明，如已付款的離境機票，以及住宿資訊。Kaya表示，她過去多次入境泰國從未遇到類似問題，也不知道有最低旅費規範；若事先得知，她會直接前往ATM領錢。這次事件中，她更被移至留置區，前後等待約13小時後，被原機遣返回出發地越南。她在影片中形容，廊曼機場入境查驗「對技術細節特別嚴格」，並提醒旅客若擔心遇上同樣情況，可能要慎選入境口岸。但她也補充，事件過後她於12月4日從素萬那普機場再次嘗試入境，這次完全沒有遇到阻礙。目前事件仍持續在網路上發酵，不少網友呼籲旅客務必檢視入境文件，以免因未備足財力證明而蒙受旅程延誤。