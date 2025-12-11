我是廣告 請繼續往下閱讀

▲水彈女王權恩妃將登上高雄跨年晚會舞台。（圖／翻攝自權恩妃IG@silver_rain.__）

▲桃園市政府宣布Apink將登上桃園跨年晚會舞台擔任壓軸，讓不少Panda（粉絲名）們都十分興奮。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）

▲高雄市政府今日宣布水彈女王權恩妃將登上高雄跨年舞台，引發粉絲之間熱議。（圖／翻攝自2026熊嗨趴高雄市跨年晚會官網）

2026年的跨年演唱盛事即將到來，而台灣今年最受關注的亮點，莫過於韓流勢力全面登台，桃園與高雄今（11）日不約而同將韓星納入壓軸級卡司，成功將全台跨年舞台推向新一波K-Pop追星熱潮。桃園宣布邀請韓國超人氣女團Apink擔綱倒數前壓軸，高雄也同步公開「水彈女王」權恩妃將在南台灣揮別2025、迎向2026，再次掀起追星旋風，韓流明星接連現身，使今年跨年晚會從北到南都成為粉絲必追的重要舞台，顯示台灣跨年已逐漸成為國際級演出匯聚的重要據點。桃園市政府今日公布第2波卡司，最大亮點即為韓國女團Apink（初瓏、普美、南珠、夏榮）跨海應援，將壓軸登場，以成軍逾10年的高人氣歌曲陪伴全場倒數。跨年晚會將首度移師至樂天桃園棒球場舉行，並與亞洲矽谷IOT戶外廣場雙場同步串連，預計在12月31日晚間7點正式開唱。Apink特地錄製問候影片，向台灣粉絲邀約跨年同歡，讓活動話題快速升溫；此外，金曲樂團「宇宙人」則接棒跨後登台，陪觀眾迎接全新的第一刻，樂天桃猿隊長林立、副隊長梁家榮及樂天女孩也將在現場與民眾一起倒數，讓跨年氛圍更加深刻。桃園今年力求展現國際規格演唱會陣容，卡司橫跨唱跳歌手、創作新人到天后天王級實力派，共11組藝人連番演出。除了Apink之外，還包括徐若瑄、蕭秉治、陳勢安、温嵐、黃宣、宇宙人、icyball、J.Sheon、派偉俊以及女團HUR+等多組表演者。主持陣容則由唐綺陽、KID林柏昇及謝雨芝共同掌舵，確保跨年流程流暢又吸睛，今年跨年主題「ON AIR」象徵全民一起直播跨入新年度，也象徵桃園持續朝國際城市靠攏，藉由大型演出與韓流合作帶動觀光與城市能見度。而南台灣同樣不讓北部專美於前，高雄的「2026雄嗨趴」今日公開最大驚喜韓國SOLO女神、被封為「水彈女王」的權恩妃將擔任跨年壓軸演出，她特別錄製VCR親向台灣粉絲問好，興奮表示非常期待重返台灣舞台，並笑說想再喝珍奶、吃小籠湯包，讓全場瞬間沸騰。高雄市府強調，權恩妃健康又充滿能量的形象，非常契合高雄「演唱會之都」的城市性格，盼藉此吸引更多國際粉絲來台跨年，延續南台灣的演唱會熱潮，AcQUA源少年與台鋼Wing Stars啦啦隊也在記者會率先炒熱氣氛，讓跨年倒數期待值再度飆升。高雄今年卡司陣容多達十餘組，包括Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、熊仔、滅火器、MangoJump、鼓鼓呂思緯、陳忻玥等重量級歌手接續登台，搭配權恩妃的壓軸演出，使南部跨年同樣星光熠熠。北有Apink初次跨年攻台，南有權恩妃以超人氣魅力坐鎮，高雄與桃園雙城聯手讓韓流成為今年跨年最大亮點，隨著「南恩妃、北Apink」正式成形，2026年跨年夜可望成為台灣與K-POP連結最深的一年，也象徵台灣跨年儼然踏入國際演出競爭舞台，吸引全球粉絲將台灣列入年末旅遊首選。