台北地方法院針對京華城容積弊案，傳喚被告到庭並提示證據，審判長提示完多名證人的筆錄後，前台北市長柯文哲直指前北市副市長林欽榮是「可疑證人入我於罪」。對此林欽榮第一時間反駁，將採取必要法律行動。柯文哲律師蕭奕弘質疑林欽榮在京華城案的適用法規上，刻意曲解《都市計畫法》中「適用」和「準用」的差異，惡意配合檢方混淆事實，指控林欽榮作證時表達「沒有法律授權的容積都違法」，卻對自己擔任台南、高雄副市長任內給予容積獎勵一事採取雙重標準，配合檢方入罪於被告。京華城創辦人沈慶京，則在庭上表示不清楚林欽榮為何憎恨柯文哲，揣測可能是柯文哲擋了林欽榮財路，並稱林欽榮的證詞「一點用也沒有」。沈慶京同時透露，前都發局長林洲民卸任後曾告知他，是林欽榮要求林洲民去提起樓地板面積已經使用過的事。針對柯文哲及沈慶京的指控，現任高雄副市長林欽榮，透過辦公室發出嚴正聲明駁斥。指出柯文哲與沈慶京兩被告在庭上「誣指本人配合檢方『入罪於被告』」，內容充滿情緒性用語，捏造諸多不實指控。予以嚴正駁斥，並表示將「採取必要法律行動捍衛本人名譽」，京華城容積弊案，法律攻防戰持續延燒。