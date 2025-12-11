我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李晧禎（如圖）除了想念昔日應援時光，她也透露很想念台灣的炒飯。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲李晧禎（如圖）宣布再度加盟富邦勇士啦啦隊「Fubon Angels」，讓粉絲們興奮不已。（圖／記者吳翊緁攝影）

有「釜山女神」之稱的韓籍啦啦隊成員李晧禎，因難以兼顧台、韓2地活動，去年提前解約返韓，日前她宣布再度加盟富邦勇士啦啦隊「Fubon Angels」，讓粉絲們興奮不已。今（11）日她出席品牌快閃店活動，分享心情表示回到熟悉的地方很開心，被問到續留台灣應援等問題，李晧禎則坦言對於合約內容不是很清楚。而離開台灣近一年的她，笑說很想念台灣的炒飯。李晧禎加入Fubon Angels僅1年就提前解約返韓，當時讓不少粉絲錯愕，也感到十分不捨，之後她坦言因為韓國行程滿檔、工作量大，難以兼顧2地活動，只能忍痛暫別台灣：「那時候真的很掙扎，但要繼續前進就得做出取捨。」不過，離開後仍持續與富邦夥伴保持聯絡，很懷念與大家一起跳舞應援的時光。近日李晧禎宣布回歸Fubon Angels，今受訪時透露心情，表示再次回到熟悉的地方心情非常愉悅。被問到這次回來應援會在台灣停留多久？李晧禎表示自己雖與富邦簽約，但對合約內容不是很清楚，因此不方便回答。離開台灣後，李晧禎除了想念昔日應援時光，她也透露很想念台灣的炒飯。另外，再次來到台灣，李晧禎表示日前到澎湖參加活動，有許多粉絲特別過去支持她，讓她相當感動。目前有越來越多韓籍啦啦隊員來台活動，李晧禎笑說跟她們約出去更方便了，透露最近有一起去了台北中山逛街，至於聖誕節以及跨年行程，她則神秘表示：「秘密！」相信粉絲們也都相當期待能在街頭巧遇女神。