鄰近年底聖誕節、跨年派對，家樂福開跑「寶可夢歡樂派對」，除了有全套4款寶可夢加價購商品外，只要會員消費就免費送「寶可夢透卡1張」，全台限量7萬張，數量有限送完為止。此外，還有超過100款寶可夢商品，像是超吸睛的「老協珍佛跳牆寶可夢款」，整個甕做成精靈球造型，除了端上桌超吸睛外，吃完還可以留下來重複使用。
🟡家樂福寶可夢歡樂派對 消費送免費透明小卡
家樂福「寶可夢歡樂派對」登場，推出4款寶可夢加價購商品，即起至2026年1月13日前，會員只要消費199元加扣10點OPENPOINT，即可用優惠價購買，或者消費199元使用直購價購買。
◾寶可夢保溫瓶，10點OPENPOINT+優惠價429元、直購價479元
◾寶可夢保冷袋，10點OPENPOINT+優惠價259元、直購價309元
◾寶可夢輕便折傘，10點OPENPOINT+優惠價319元、直購價369元
◾寶可夢抱枕毯，10點OPENPOINT+優惠價499元、直購價549元
且即起至12月31日前，家樂福會員消費就免費送「寶可夢透卡1張」，憑家樂福APP電子優惠券至服務中心兌換，全台限量70,000張，數量有限送完為止，每位會員每筆交易限贈1張。
🟡家樂福推「100款寶可夢商品」
家樂福寶可夢歡樂派對，還有眾多寶可夢齊聚一堂，販售100款寶可夢商品，有可愛造型燈球、萌萌罐、公仔、包件、零食餅乾巧克力一應俱全。有寶可夢可可製品（巧克力製成的寶可夢造型拼圖）、寶可夢高鈣起司風味餅乾派對包、寶可夢爆米花、寶可夢mini蛋捲等。
其中吸睛推薦「老協珍佛跳牆寶可夢款」，共有兩款造型，「精靈球造型」與「皮卡丘＆伊布造型」，即日起開放預購，將於2026年1月14日開始取貨。還有，寶可夢集換式卡牌遊戲高級擴充包「超級進化夢想ex」新上市，收錄包含超級快龍ex等更多超級進化的寶可夢ex卡牌。
🟡美廉社雙12優惠超狂！咖啡一杯只要12元
美廉社「雙12超狂優惠」將在12月12日中午12點12分在美廉社APP「隨買隨取」正式開搶，包含12元經典美式咖啡、話題韓國零食、點心等多款人氣商品，相當於比買一送一更便宜。
資料來源：家樂福、美廉社
