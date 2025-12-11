我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BOYNEXTDOOR快閃店周邊商品價目表。（圖／網銀國際影視）

雙12倒數開始，韓國大勢男團BOYNEXTDOOR官方角色「BBNEXDO」宣布舉辦第2次周邊商品快閃活動《BOYNEXTDOOR X BBNEXDO POP-UP ‘BBNEXDO is Coming to Town’ in TAIPEI》，將於12月12日至12月31日止，每天上午11點到晚上9點，在台北流行音樂中心文化館2樓戶外天橋設立快閃店，和粉絲們共度聖誕與新年佳節！營運日期：2025年12月12日 (五) - 2025年12月31日（三）營運時間：週一～週日，每天11：00 – 21：00（最後入場時間為20：30）販售周邊：聖誕節款吊飾、人偶、髮捲、購物袋、貼紙、零錢包、夾、保溫杯、筆、手燈、鑰匙圈店面地點：臺北流行音樂中心文化館2樓戶外天橋HYT Academy店面地址：台北市南港區忠孝東路七段99號2樓-編號W201）BOYNEXTDOOR這波快閃店《BBNEXDO is Coming to Town》以官方角色「BBNEXDO」為主角，是「Petit BOYNEXTDOOR」組合而成的名稱，世界觀設定是守護BOYNEXTDOOR村莊的警衛隊。剛好遇上聖誕、新年接連到來，這次快閃直接換上節慶主題，角色統統披上聖誕老人裝，忙著送禮物，超級應景。官方甚至率先釋出「亂哄哄禮物大作戰」預告，五顏六色的可愛視覺一公開，ONEDOOR粉絲們瞬間被撩倒。回顧今年初的首場快閃，一開始就以村莊警衛隊「BBNEXDO」為故事核心，六位角色各自融入成員魅力：CATBBI（SUNGHO）、DARLING（RIWOO）、MYNGMYNG（JAEHYUN）、HAN TATPUNG（TAESAN）、312（LEEHAN）、WOONBABY（WOONHAK）。當時店內安排滿滿體驗活動，從視覺到互動都做得到位，讓粉絲玩到欲罷不能，一直敲碗第二次快閃，所以這次才會推出節慶版圓夢歌迷們。BOYNEXTDOOR是2023年5月出道的男團，由SUNGHO（朴成淏）、RIWOO（李常赫）、JAEHYUN（明宰鉉）、TAESAN（漢東旼）、LEEHAN（金桐儇）、WOONHAK（金雲鶴）等6人組成，除了有帥氣外表，舞蹈實力也在水準之上，這幾年更囊括許多頒獎典禮的各獎項，人氣扶搖直上。他們今年10月發行的迷你五輯《The Action》在全球持續累積人氣，新專輯在11月8日公告的美國告示牌主專輯榜「Billboard 200」第40名進榜，連續5張專輯成功進入排行。此外，也連續4週登上「世界專輯」、「新興藝人」等榜單，再次證明全球樂迷對團體的熱烈關注。