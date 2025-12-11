我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌日前被踢爆，指示前中央社記者謝幸恩組成「狗仔集團」跟監政敵，並化名「蕭依依」在外兼職採訪發稿，儘管謝幸恩事後已請辭，中央社仍對已請辭的她提告背信等罪外，並記兩大過並予以懲處，同時追究管理職的相關責任，而就在今天北檢先後傳喚謝幸恩、跟拍民進黨立委王義川的林玉偉等4名狗仔，到案釐清。狗仔跟監事件起因為，民進黨立委王義川因駕車違規，被人拍下照片並公開，他認為涉隱私侵害，提告違反個資法、國安法、社維法及妨害秘密罪。桃園地檢署調查後發現，4名涉嫌人皆為凱思國際公司記者，但檢方認定其行為屬新聞採訪範疇，依法決定對4人不起訴處分。對於檢方不起訴決定，立委王義川表示，不起訴書明確記載，狗仔全程跟拍他長達9天，並非偶遇或依情報行動，而是追蹤他到銀行、返家、再出門，全程監控。他直言回想起來相當恐怖，也質疑台灣有多少政治人物或一般民眾可能同樣遭到跟拍卻毫不知情。事件爆發後，《鏡》媒體集團報導，民眾黨主席黃國昌曾透過當時任職《中央社》的謝幸恩招募狗仔，跟拍政治對手。謝幸恩涉嫌狗仔行為，並以化名「蕭依依」在外兼職採訪發稿。事件曝光後，謝幸恩自行請辭，而黃國昌事後仍公開稱讚她是優秀記者。據當時《中央社》公布調查報告，謝幸恩雖於今年9月29日請辭，但調查小組查出，她在任職期間違反《新聞專業公約》、工作規則及兼職管理規定，對本社造成重大傷害，因此遭記大過兩次。對此，黃國昌批評《中央社》「自己有遵守新聞倫理嗎？台灣人民心裡有一把尺，淪為笑柄」。如今謝幸恩遭檢調以被告身分傳喚，狗仔跟監小隊也接連遭到北檢約談，究竟有無涉及不法？檢方持續追查中。