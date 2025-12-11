我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著隆城國際機場預計於2026年啟用，胡志明市正全力規劃一條串聯新舊兩大機場的整合式捷運網，希望藉此打造大都會級的交通走廊，提升城市競爭力並分散旅運壓力。綜合外國媒體報導，市建設廳指出，未來十年內的都市建設優先項目已進入最後統整階段，其中最受關注的是多條捷運路線的推動，包括第二號線的茶姆良—濱城與濱城—首添兩段工程，以及首添—龍城城際鐵路，這些路線將構成前往新機場的重要交通樞紐。在濱城茶姆良路段方面，市人民委員會已要求相關單位加速審查調整內容並提交核准，以力拚在2026年1月19日前動工，此舉被視為捷運系統能否於2030年前成網的重要關鍵。同時，市府也積極促請中央將首添—龍城線納入第188號決議的特別政策清單，以享有簡化程序、提升審批速度等優勢。若順利入列，該路線可望提前啟動並於2030年前完工，正式連接東奈省境內、距市中心約40公里的隆城機場。建設廳強調，專案推進仍面臨多項挑戰，包括徵地進度、資金調度、技術移轉及本地鐵路產業缺乏成熟基礎等。此外，以捷運站為核心的「運輸導向型發展」（TOD）概念在胡志明市尚屬新領域，需都市規劃、交通與財政等部門密切配合，並參考國際案例逐步擴大試點區域。在中央層面，越南政府已於10月29日核准新一版全國鐵路網路規劃，將首添—龍城線由國家鐵路調整為都市軌道，並把規劃權完全移交給胡志明市與東奈省。這項變更被視為當地推動捷運與機場連結的關鍵助力，為後續大型交通建設奠定更明確的行政基礎。