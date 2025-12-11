台北市科技執法量近年明顯攀升，今年更一口氣新增31處，累計啟用點位達90處，截至11月已取締57萬1750件，比去年同期多出21萬件，顯示北市交通違規仍相當普遍。台北市交通警察大隊統計表示，「基河路與劍潭路口」一年就開出5萬4345張罰單，奪下魔王路段冠軍，最常違規的情況則為「不依標誌、標線及號誌行駛」、「不依規定轉彎」與「闖紅燈」。
北市科技執法數量逐年增加！今年90處抓57萬件
台北市車流龐大、上下班尖峰經常壅塞，近年持續透過科技執法強化管理，今年又新增31處監測點，使全市啟用中的科技執法累計達90處。根據台北市交通警察大隊統計，截至11月全市科技執法共取締57萬1750件，相較去年暴增21萬件，顯示違規狀況仍舊普遍，也凸顯警方強化執法的必要性。
從近四年數據來看，北市科技執法量逐年成長。2022年啟用34處、取締12萬2306件；2023年同樣為34處、取締22萬407件；2024年擴增至59處、開出36萬5091件；2025年更達90處，取締件數攀升至57萬1750件。
🟡2022年科技執法數量：34處
📌取締件數：12萬2306件
🟡2023年科技執法數量：34處
📌取締件數：22萬407件
🟡2024年科技執法數量：59處
📌取締件數：36萬5091件
🟡2025年科技執法數量：90處
📌取締件數：57萬1750件
北市魔王路口前5名出爐！最恐怖是它：11個月抓5.4萬件
◼︎「基河路與劍潭路口」取締件數：5萬4345件
◼︎「長安東路與建國北路口」取締件數：3萬4658件
◼︎「大度路與中央北路口」取締件數：1萬9756件
◼︎「辛亥路與建國南路口」取締件數：1萬9010件
◼︎「民權西路與延平北路口」取締件數：1萬7274件
在所有路段中，「基河路與劍潭路口」今年以5萬4345件取締量奪下魔王之王；第二名為「長安東路與建國北路口」3萬4658件；第三名「大度路與中央北路口」1萬9756件；第四名為「辛亥路與建國南路口」1萬9010件；第五名則是「民權西路與延平北路口」1萬7274件，顯示交通流量大的主要幹道仍是違規熱點。
交通違規這3項最常見！闖紅燈罰最重：最高上繳5400元
至於違規類型，警方點出最常見的三大項目包括「不依標誌、標線及號誌行駛」、「不依規定轉彎」以及「闖紅燈」。依據現行《道路交通管理處罰條例》，未依標線行駛可罰600至1800元；未依規定轉彎則可處600至1800元；違反禁止左右轉標誌者可罰900至1800元；跨越槽化線行駛同樣可處900至1800元；闖紅燈則最重，依第53條可開罰1800至5400元。
北市交警強調，目前仍有7處科技執法設備建置中，預計115年正式上線，希望透過提升執法強度減少違規發生，也呼籲駕駛務必遵守交通規則，勿在紅線、公車停靠區或人行道違規停車，才能確保用路人整體的安全與順暢。
資料來源：台北市交通警察大隊、《道路交通管理處罰條例》
