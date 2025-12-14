我是廣告 請繼續往下閱讀

▲溫流（如圖）曾在首爾夜店被控涉嫌性騷擾，後來SM娛樂稱是誤會已與女方和解並撤告，但外界質疑聲浪仍存。（圖／avex taiwan提供）

韓國人氣男團SHINee隊長溫流今（14）日迎來36歲生日啦！回顧他的演藝路其實也是起起伏伏，2017年時，溫流突然爆出在夜店伸出鹹豬手性騷擾在場的女性，遭警方以強制猥褻嫌疑移送檢方偵辦。消息一出震撼演藝圈，溫流火速退出戲劇演出、暫停所有活動，甚至面臨SHINee粉絲發起集體抵制。那段日子溫流幾乎消失在鎂光燈前，加上碰到成員鐘鉉突然離世，雙重打擊讓他陷入低潮。所幸，在8個月後檢方終於還他清白，裁定溫流無嫌疑，讓男神有機會逐步重返舞台，重新贏回粉絲的心。​​2017年8月，溫流在首爾江南一間知名夜店被控性騷擾，根據當時韓媒報導，某名約20多歲的女性稱自己在熱舞時感覺身體被觸摸2次，在一旁的男性友人認為是溫流所為後就報警了。後來，警方就以強制猥褻嫌疑、建議不拘留起訴將他移送檢方；隨後溫流、該女子也接受了長達5小時的問訊。事件曝光後，當時溫流所屬的SM娛樂緊急發出聲明澄清，表示這只是不經意身體接觸而造成誤會，而且已經跟女方達成和解並撤告了。但外界仍然出現不少質疑聲浪，有人懷疑SM娛樂可能對女方施加壓力，想要把整起事件壓下。​​醜聞爆發後，溫流的演藝活動緊急喊卡，他火速退出當時韓劇《青春時代2》拍攝，他原定2017年9月與SHINee在日本的演唱會也取消，整個人從公眾視線消失。直到後來SM娛樂公開一支2018年的春節問候影片，溫流才再次露面，不過也馬上引發網友的強烈反彈，許多網友開始抵制任何有溫流參與的SHINee相關商品、活動。最嚴重的是，SHINee粉絲站更是直接發聲要求溫流退團，批評他和SM娛樂在事件發生後沒有拿出任何實際解決方案，讓粉絲澈底失望。時間來到2018年6月，經歷長達8個月煎熬等待，溫流被控性騷擾後，終於迎來最終判決。當時SM娛樂也向媒體證實，溫流獲檢方判定為無嫌疑，清白總算還給了他。回顧這段爭議期間，溫流除了為反省退出當時原先主演的戲劇，淡出大眾視線，最令人心碎的是，在他沉寂期間，還碰上了成員鐘鉉離世的巨大變故，令人心疼，當時判決結果曝光，終於還他清白，也讓大批歌迷們感動落淚。12月14日的壽星不只有溫流！還有英國藝人珍柏金、台灣演員翁家明、日本歌手高畑充希、韓國演員崔元洪、韓國男團Block B成員B-Bomb、韓國男團ZB1成員金地雄，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！