▲新北市設計中心年度成果活動「紙感共聚」，以「紙感餐會」為亮點，藉由可食用紙為創新元素，呈現紙材在永續設計與跨界應用上的多元可能。（圖為：烏來馬告香料雞腿捲，佐以可食用的蔥紙入菜。）（圖／新北文化局提供）

▲新北市設計中心總監連國輝於活動中分享年度成果與亮點。（圖／新北文化局提供）

▲「永續紙造所」打造六大主題展區，展示超過三十種紙材，展期至明(115)年2月27日。（圖／新北文化局提供）

▲新北市設計中心攜手大象設計，打造淡水古蹟博物館全新品牌視覺。（圖／新北文化局提供）

紙張除了書寫、包裝之外，還能以什麼方式走入日常生活？新北市設計中心10日晚間舉辦年度成果活動「紙感共聚」，以「紙感餐會」為亮點，攜手台灣手工造紙代表廣興紙寮，以可食用紙為創新元素，從嗅覺、味覺、觸覺等五感體驗切入，呈現紙材在永續設計與跨界應用上的多元可能，引導民眾以更科普、生活化的方式理解紙張與材料設計的新樣貌。廣興紙寮以台灣植物纖維為基礎，長年推動自然造紙工藝，更進一步延伸為「可食用紙」，以紫蘇、刺蔥、蔥、玫瑰花瓣等蔬果纖維取代紙漿，製成能入口、帶有自然香氣的食用紙，可切絲、烘烤或入菜，並發展成「紙飯糰」、「紙燒餅」等創意點心，展現紙張在飲食文化中的全新可能。「紙感餐會」以紙泡茶與季節性食材入菜的可食用紙為主軸，透過五感體驗呼應設計中心今年展出的「永續紙造所」主題，讓紙張從工藝與材料研究走入更具體的生活場景。新北市設計中心執行長朱惕之表示，今年以「永續紙造所」展覽為基礎，從材料研究、跨界合作到城市品牌的實踐，持續以設計力推動城市治理與產業創新，未來也將以永續精神為核心，深化與在地的連結，讓設計成為推動城市韌性的動能。設計中心也展現一年來在城市品牌與產業合作上的成果。協助淡水古蹟博物館完成全新品牌識別設計，並促成與一之鄉、掌門精釀、春一枝等民間品牌的跨界合作，共同開發具有博物館特色的商品，讓文化內容因設計思維而更易被看見。新北市設計中心自2024年成立以來，目前已累積近百位來自平面、產品、多媒體、空間等領域的專業設計師。未來將作為公私部門媒合平台，串聯產業需求，提升在地設計能量的能見度，為新北市打造更完整的創意人才網絡。期望持續透過設計語言與跨界合作，為產業注入新動能，推動城市美學向下扎根，打造更永續、更具韌性的城市未來。「永續紙造所」至明(115)年2月27日，於新板藝廊三樓展出，每日上午9點至下午5點開放免費參觀，歡迎對於印刷與紙品應用領域有興趣的民眾前往參觀。詳細資訊可至新北市設計中心粉絲專頁查詢。