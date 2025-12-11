我是廣告 請繼續往下閱讀

▲心韻（前）坦言認識林承飛（後）之前，對於愛情的樣貌十分迷茫。（圖／翻攝自心韻IG@xy_2.15）

▲心韻（左）甜嫁球星老公林承飛（右）。（圖／翻攝自心韻IG@xy_2.15）

前樂天女孩心韻在今年6月分享婚戒照後，便讓外界得知她與樂天桃猿主力游擊手林承飛即將步入婚姻，時隔數月她於近日再度在社群平台宣布重大進展，透露2人已於12月8日前往戶政事務所完成結婚登記，並向林承飛甜喊：「遇見你後所有答案都清晰了！」消息一出，粉絲與球迷紛紛湧入留言祝福，許多人見證他們一路走來的戀情發展，也感受到2人選擇共度餘生的喜悅與堅定。心韻這次公開的照片中，與林承飛依偎微笑，洋溢新婚的甜蜜氛圍。她在貼文中寫下：「We found love, and now we are us.（我們找到了愛，然後成為了我們）」，簡短一句話卻道出2人對彼此的認定，也象徵各自人生在此刻交會，成為共同的未來。心韻提到，這句話是她非常喜歡的句子，因此特別寫進兩人的「約定」，讓這段話成為他們步入婚姻的見證與祝福。心韻坦言，過去面對感情時總帶著許多不確定，甚至常在內心詢問：「我會選擇什麼樣的人共度餘生」、「我會成為怎麼樣的妻子」、「對於未來的家又有什麼輪廓」，然而林承飛的出現，讓她所有的問號逐漸解開，她表示自己所想像的幸福，最終交到最讓她感到安心的那個人手中，因為對方的存在讓她看見了自己想要的生活方式，也讓她確信現在與未來的方向。在這篇充滿喜悅的貼文中，心韻也特別向林承飛表達深深的感謝，認為他是她生命中最堅定的支點。她提到，未來仍有許多未知與空白，但兩人會攜手填滿每一段日常，無論是平凡或波折，都希望能堆疊成屬於他們的小幸福，心韻甜蜜喊話：「喜怒哀樂、酸甜苦辣，都一起做彼此最堅強的後盾吧。」展現新人夫妻對未來滿滿的信心與承諾。林承飛作為樂天桃猿陣中重要戰力，過去無論在攻守端表現都深受球迷支持；而心韻則以樂天女孩身分在舞台上積累亮眼人氣。如今兩人跨越各自領域，在生活中站上另一個更長遠的起點，2人於社群公開的喜訊，不僅讓粉絲見證愛情落地生根，也象徵棒球員與啦啦隊員這段「球場戀曲」正式邁向下一階段。他們的幸福故事也持續在球迷社群引起熱烈討論，祝福聲不斷。