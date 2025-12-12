我是廣告 請繼續往下閱讀

新光集團打造AI無人載具基地，旗下新光「InnovHUB」選定於楊梅幼獅青年創業村暨智慧製造園區，日前舉行第一期開工動土，首期開發案預計斥資56億元，打造北部規模最大的智慧無人機載具中心。信義房屋在地專家表示，楊梅幼獅產業園區以製造業為主，新園區規劃可望為在地增加更多元、別於以往的就業機會，居住需求將帶動埔心周遭商圈的熱度。信義房屋楊梅重劃店經理蔡聿凌認為， 「楊梅幼獅青年創業村暨智慧製造園區」位置緊鄰桃園設立已超過50年的老牌工業園區-幼獅產業園區，園區發展已久，以製造業、物流倉儲等，人力需求量大的產業為主，早年即帶動不少人口遷入；由於園區產業特性，加上距離埔心火車站機車行車僅需5-8分鐘，因此不少在園區族傾向住在生活機能成熟的車站一帶。蔡聿凌介紹，埔心火車站舊時即為地方生活中心，車站旁的四維商圈生活機能純熟，不論傳統的早晚市、現代的超市、賣場、各式小吃，甚至大型成衣品牌Uniqlo也進駐於此；交通機能不只有火車，距離交流道也不遠，生活非常方便。因發展較早，整體屋齡也偏高，約落在40年左右，物件類型以透天居多，其中有不少屋齡大概20年左右社區型透天產品，在永美路、福羚路一帶，樓高4層，建坪約60至70坪，價位在1500萬至1700萬之間，是在地熱門的物件之一。除了透天，蔡聿凌進一步說明，近年亦有大樓類產品陸續興建，大多聚集在萬大黃昏市場附近，約10年左右，總價落在1300萬到1400之間，格局2至3房居多，權狀坪數落在35到38坪的3房，加上車位後的總價約在1100萬到1300萬之間。蔡聿凌提到，目前楊梅地區居民還是以在地人或二代，背景跟楊梅一定有些關聯的族群為主，但因總價帶相較市區仍屬親民，近年吸引不少市區、平鎮等地方的外溢族群到此，約占總交易族群的3成。但在地觀察也發現，隨著龍科等各項園區的發展，在居住需求的帶動下，近年尋屋族開始增加不同背景的就業人口，預計楊梅的熱度將持續上升。