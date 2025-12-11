我是廣告 請繼續往下閱讀

中國駐菲律賓大使館11日宣布，中菲兩國近日在國際刑警組織框架下展開聯合執法行動，成功攔截並遣返一名涉嫌職務犯罪的重要「紅通人員」郝某，涉案金額約9.7億元人民幣（約新台幣42.9億元），顯示兩國司法合作持續深化。綜合中國社群平台「大使館公眾號」披露，此次行動是中菲執法合作取得的又一重大進展，標誌著雙方司法協作逐漸常態化。去年12月，中菲兩國執法部門已完成近200名在菲從事離岸博彩的中國公民遣返工作。自2014年反腐敗「天網行動」啟動以來，中國已從120多個國家和地區追回外逃人員逾1.4萬人，其中黨員與國家工作人員共2,999人。針對「百名紅通人員」，至今已有62人歸案，累計追回贓款666.2億元人民幣。「百名紅通人員」自2015年4月國際刑警組織中國國家中心局集中公布以來，一直是「天網行動」的重點追逃對象，涉及外逃國家工作人員及重要腐敗案件涉案人員，犯罪證據確鑿。2023年6月10日，外逃23年的「百名紅通人員」郭潔芳回國投案，成為中共二十大以來首位歸案的「百名紅通人員」，同時也是「天網行動」開展以來的第62名歸案人員。此次郝某遣返行動彰顯中國持續加強對跨境經濟犯罪與職務違法行為的追責力度，並凸顯國際司法合作對保障國家利益與反腐成果的重要性。